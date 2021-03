Stasera ci sarà la finale di Masterchef Italia con due ospiti importanti e i quattro concorrenti rimasti in cerca della vittoria

Ci siamo: stasera sarà decretato il vincitore di Masterchef 10 Italia. Dopo tante settimane di prove, difficoltà e sfide superate i giudici stabiliranno chi sarà il cuoco che potrà coronare il suo sogno. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli avranno quindi l’ingrato compito di scegliere la persona che potrà, tra le altre cose, pubblicare il proprio libro di ricette con la casa editrice Baldini&Castoldi.

La puntata finale ovviamente ci regalerà tantissime sorprese ed emozioni e, come sempre, ci saranno degli ospiti speciali. Per questa settimana saranno presenti in studio ben due chef stellati: Chicco Cerea e Mauro Colagreco. Scopriamo qualcosa in più sulla loro vita.

Chi è Mauro Colagreco

Mauro Colagreco ha una storia davvero particolare. Nato a Buenos Aires nel 1976, argentino con origini chiaramente italiane, ha raggiunto la sua fama in Francia. Tutto è iniziato nel suo paese natale nel Collegio de gastronomia Gato Dumas, ma è nel 2001 che arriva la vera svolta: parte per il paese transalpino e va ad imparare l’arte culinaria alla corte di Bernard Loiseau a Chamalières, nel cuore della Francia tra Limoges e Lione.

Dopo la morte di quest’ultimo, suicidatosi nel 2003, si trasferisce all’Arpege, dove continua la sua carriera insieme allo chef Alain Passard. Nel 2006 si mette in proprio e raggiunge la consacrazione definitiva con il suo ristorante a Mentone, in Costa Azzurra, con il quale ottiene tre stelle Michelin. Colagreco, inoltre, è sposato con una donna brasiliana.

Chi è Chicco Cerea

Enrico Cerea, detto Chicco, è invece un figlio d’arte. Primogenito di Bruna e Vittorio, proprietari del ristorante “Da Vittorio” a Brusaporto in provincia di Bergamo, fin da piccolo è stato introdotto all’arte della cucina lavorando da sempre nella cucina del locale di famiglia. La passione lo ha contagiato a tal punto che ogni momento libero, a cominciare dalle vacanze scolastiche, è diventato un pretesto per seguire, curiosare, studiare i segreti delle cucine di tutto il mondo.

Anche lui, come Mauro, ha migliorato la sua cucina con un viaggio in Francia. Il ristorante “Da Vittorio” ha ottenuto recentemente tre stelle Michelin e Chicco Cerea, inoltre, è stato sempre in prima linea durante la pandemia che ha fortemente colpito la sua città. Tanto per fare un esempio, si è occupato per lungo tempo della mensa dell’ospedale di campo eretto a Bergamo per far fronte ai contagi numerosissimi della città lombarda.

Le anticipazioni della finale di Masterchef 10

Antonio, Aquila, Irene e Monir sono gli ultimi 4 concorrenti rimasti in gara. La puntata finale culminerà con la prova più attesa, ovvero la presentazione del proprio menù ai giudici.

La scelta di ognuno degli aspiranti chef punterà a rivelare i tratti distintivi della loro cucina ed avrà un peso importantissimo sulla scelta finale che, ovviamente, terrà conto anche del percorso di ognuno di loro durante la decima edizione del talent show.