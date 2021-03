Dopo Sanremo, Serena Rossi pronta per “La canzone segreta”: “Non sarò una conduttrice classica, canterò anche”. Debutterà il 12 marzo su Rai1

L’attrice napoletana Serena Rossi sta sicuramente vivendo un momento di grande popolarità. Reduce dall’ottimo successo della fiction “Mina Settembre”, la Rossi si prepara a presentare al fianco di Amadeus l’ultima serata del Festival di Sanremo 2021, in onda su Rai 1 sabato 6 marzo. E subito dopo, l’attrice tornerà sullo schermo con un programma tutto suo.

Si chiama “La canzone segreta” e sarà trasmesso su Rai1 a partire dal 12 marzo. Si tratta di uno show inedito, dove saranno protagonisti di volta in volta sette ospiti illustri. Ha raccontato la sua nuova esperienza sul settimanale “Oggi“. “Canterò anche io, quindi non sarò la classica conduttrice”, ha spiegato.

La natura del programma è ancora piuttosto misteriosa, ma si tratta di artisti che saranno accompagnati da loro familiari e amici, per una combinazione inedita tra performances musicali e storie personali. E intanto la bella Serena, che è anche un’ottima cantante, si prepara a partecipare alla serata conclusiva del Festival di Sanremo, quella di sabato 6 marzo. Non è un caso che lei sia stata scelta da Amadeus per l’appuntamento più importante della kermesse.

Negli ultimi giorni è perfino circolato il suo nome per condurre la prossima edizione del Festival: “Quel teatro ti accende, si sente una grande responsabilità. E’ davvero una bella emozione. Per fortuna lì mi sento a mio agio”. E sull’ipotesi di una sua conduzione Serena Rossi ha risposto con un semplice sorriso… chissà. Magari potrebbe accadere per davvero.