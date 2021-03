Sanremo 2021, alla 2a serata è calo Auditel: 42% di share e 7.6 milioni di telespettatori, peggior dato dal 2014

Niente da fare: il Festival di Sanremo non decolla. I dati di ascolto Auditel della seconda serata fanno registrare un altro calo, stavolta anche più significativo rispetto a quelli del primo appuntamento. La seconda puntata della kermesse ha fatto registrare 7.585.000 milioni di telespettatori con il 42.1% di share. Numeri poco confortanti, soprattutto se paragonati agli anni scorsi.

E in più, i numeri calano pesantemente rispetto alla prima serata: stavolta si è andati sotto gli 8 milioni di spettatori, con lo share medio che è passato dal 46% al 42%. Non bene. Si pensava che la presenza dell’affascinante Elodie e la grande popolarità di Laura Pausini potessero fare da traino, ma così non è stato. Il confronto è pesante se paragonato con quello della passata annata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Sanremo, dati Auditel negativi: lontano il record dello scorso anno

E pensare che già i numeri della prima puntata non sono stati ritenuti esaltanti (8.3 milioni di spettatori). La seconda serata dell’edizione 2020 è stata la seconda più vista della storia del Festival dal 1995: ben fece 9.693.000 spettatori e il 53.3% di share. Un tracollo importante rispetto a quest’anno, con ben 11 punti in meno e 2 milioni telespettatori persi. Nel 2019 furono 9.144.000 telespettatori con il 47,3% di share.

Non si riscontrava un dato auditel così negativo dal 2014, quando andò in onda l’ultimo Festival targato Fabio Fazio. Quell’edizione fece una media ritenuta un flop, con 7.7 milioni di telespettatori e il 34% di share. Probabilmente Amadeus parlerà di questo calo degli ascolti nella conferenza stampa di oggi, e intanto ci si prepara alla puntata di stasera, con 26 canzoni (duetti e cover dei big) e con la puntata più lunga di tutta la settimana. Leggi qui la scaletta e il programma di questa sera.