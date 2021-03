Elodie è stata la protagonista della seconda serata. Oltre alla grande performance la cantante romana è stata notata per la sua bellezza

Si è conclusa da poco la seconda serata di Sanremo in cui si sono esibiti gli altri 13 big in gara. Amadeus, “orfano” di Ibrahimovic, si è potuto godere la presenza al suo fianco di Elodie che non ha fatto assolutamente rimpiangere la regina della prima serata Matilda De Angelis.

La cantante romana, tornata sul palco dell’Ariston ad un anno dalla sua partecipazione in gara con il brano “Andromeda”, è stata la protagonista indiscussa della seconda puntata del Festival. L’artista ha stupito tutti per il suo carattere e anche per il suo monologo in cui ha raccontato le difficoltà sue e delle persone come lei, nate nelle periferie più disagiate:

“Vengo da un posto di borgata dove ci sono persone demoralizzate, senza acqua calda, con difficoltà ad arrivare a fine mese e a pagare le bollette”. Così Elodie, che a differenza di tanti altri è riuscita con caparbietà ad arrivare al successo.

“Essere all’altezza non è più un mio problema, perché essere all’altezza è solo un punto di vista”. ❤️❤️❤️❤️ #Elodie #SANREMO2021 pic.twitter.com/pE3k8vyKL7 — Alessia Marcuzzi (@lapinella) March 4, 2021

Poi la cantante ha regalato al pubblico diverse performance di livello, tra cui un divertente duetto con Fiorello sul brano “Vattene Amore” ed un medley in cui si è mostrata in tutto il suo splendore.

Elodie e lo spacco del vestito: il pubblico ricorda Belen

Elodie, oltre ad essere un’artista molto apprezzata, è anche una donna bellissima. Ed il suo ingresso sul palco di Sanremo con un’abito firmato da Donatella Versace ha lasciato a bocca aperta tutti quanti.

Purtroppo però anche lei è stata vittima di un incidente hot: durante la discesa della gradinata il suo abito le ha creato qualche problema ed ha rischiato di cadere. Amadeus è arrivato in suo soccorso, ma lo spacco del vestito si è aperto moltissimo ed oltra a mostrare le sue lunghissime gambe ha svelato una fascia che serviva appositamente a proteggere la donna da sgradevoli incidenti.

Il tutto però non è sfuggito ai fans che hanno ricordato l’incidente del 2012 che vide coinvolta Belen Rodriguez, con tanto di farfallina in bella vista. Ad ogni modo il pubblico maschile avrà sicuramente apprezzato e sono tantissimi i commenti su twitter che la incoronano: “Sei una dea”.

Il rischio che Elodie diventi Belen e la farfallina 2.0 #Sanrem2021 — Varu ⟭⟬ KINGTEEZ CB🔥 (@Varu_chan) March 3, 2021