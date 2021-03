Irama ha rischiato di essere squalificato, ora invece è al vertice della classifica dopo la seconda serata. L’ironia sui social

Quest’anno il festival di Sanremo rischia davvero di regalarci un’inedito: per la prima volta nella storia, infatti, la kermesse musicale potrebbe essere vinta da un artista che non si è mai esibito dal vivo. Il protagonista di tutto ciò potrebbe essere Irama.

Certo, usare le parole “dal vivo” in un Ariston praticamente vuoto è davvero una forzatura. Eppure nonostante l’assenza di pubblico la prestazione canora in diretta è sicuramente più complicata. Il cantante proveniente dal talent show di Maria De Filippi, invece, è stato costretto a non esibirsi a causa della positività al Covid di un suo collaboratore.

Irama è stato davvero vicinissimo all’esclusione, ma Amadeus insieme agli organizzatori hanno trovato una soluzione, condivisa dagli altri cantanti in gara, per farlo partecipare lo stesso. Ecco dunque che ieri sera è andata in onda una registrazione del suo brano “La genesi del tuo colore” realizzata durante le prove generali.

Irama clamorosamente terzo in classifica

Nonostante la performance non fosse dal vivo, il cantante ha comunque ricevuto un grandissimo apprezzamento dalla giuria demografica che, al termine della seconda serata, ha stilato la prima classifica generale contenente tutti e 26 i concorrenti.

Queste le prime posizioni provvisorie dopo l’esibizione di tutti gli artisti in gara:

ERMAL META – Un milione di cose da dirti.

ANNALISA – Dieci.

IRAMA – La genesi del tuo colore.

MALIKA AYANE – Ti piaci così

NOEMI – Glicine.

FASMA – Parlami.

FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ – Chiamami per nome.

LO STATO SOCIALE – Combat Pop.

Come potete vedere Irama, senza esibirsi dal vivo, è già arrivato nella top 3 del Festival. Ovviamente la vicenda non è passata inosservata e sui social si sono scatenati i meme su di lui. E c’è anche chi lo ha paragonato ad uno studente: “Come noi, si è esibito in DAD”