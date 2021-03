Sanremo 2021, scaletta terza serata 4 marzo: ospiti e cantanti in gara che si esibiranno sul palco dell’Ariston questa sera

Il Festival di Sanremo edizione 2021 entra nel vivo: stasera, giovedì 4 marzo 2021, andrà in onda la terza puntata della kermesse in diretta dal Teatro Ariston. Come al solito, la quarta serata sarà dedicata a una rassegna delle canzoni dei “big” in gara con i duetti e le cover. I concorrenti si presenteranno sul palco per cantare una canzone di un altro artista. Quasi sempre si tratta di un “classico” della musica italiana.

Gli artisti potranno decidere se esibirsi da soli, oppure farsi accompagnare da un altro cantante per un inedito duetto. Non tutti i 26 concorrenti hanno scelto di comporre il duetto. Ad esempio, Annalisa, Malika Ayane ed Arisa saranno da soli, così come Colapesce e Dimartino. Non si conosce il motivo delle esibizioni “solitarie”, ma non si può escludere che di mezzo ci siano imprevisti e difficoltà legate alla pandemia di Covid.

Sanremo 2021, cosa succede stasera nella terza serata: gli ospiti

Invece, vedremo sul palco stasera Donatella Rettore con La rappresentante di lista, mentre Manuel Agnelli duetterà con i Maneskin. Interessante anche l’accoppiata tra Willie Peyote e Samuele Bersani. Ci saranno anche i The Kolors, che canteranno con Random. Per quel che riguarda gli ospiti, stasera sul palco dell’Ariston Amadeus sarà accompagnato da Vittoria Ceretti, nota modella italiana.

Tornerà Zlatan Ibrahimovic dopo l’assenza di martedì 3 marzo (c’era la partita del Milan). Ancora una volta vedremo un’esibizione del bravo Achille Lauro, mentre Amadeus e Fiorello canteranno “Io vagabondo” con Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna ed ex calciatore di Inter e Lazio. Sul palco anche Emma Marrone e Monica Guerritore, che saranno coinvolte nell’esibizione di Lauro. Infine, i Negramaro si esibiranno in un commovente tributo a Lucio Dalla.

Sanremo 2021: le cover e i duetti di questa sera