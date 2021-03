4/3/43 non è soltanto una canzone ma la data di nascita di Lucio Dalla. Da Sanremo è arrivata una bella proposta per omaggiarlo. Ecco quale

Chi non ha mai canticchiato almeno una volta 4 marzo 1943, splendido capolavoro di Lucio Dalla di tanti anni fa. Come tutti sanno, non è soltanto il titolo della canzone ma la data di nascita del cantautore bolognese. Questa canzone partecipò anche al Festival di Sanremo nel 1971 e arrivo terza in classifica.

Poiché oggi Lucio Dalla avrebbe compiuto 78 anni da Sanremo, precisamente dalla sala stampa, è partita una piacevole proposta per onorare uno degli artisti più importanti del nostro paese. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come tutta l’Italia onorerà oggi la memoria di Lucio Dalla, scomparso il 1° 2012 a Montreux, in Svizzera. Fu stroncato da un infarto.

Come sarà onorata la memoria di Lucio Dalla

Oggi è il compleanno di Lucio Dalla. L’indimenticato autore bolognese avrebbe compiuto 78 anni, essendo nato il 4 marzo 1943. Proprio 4 marzo 1943 è il titolo di una delle sue canzoni più celebri, ma inizialmente non si chiamava così. Aveva un altro titolo, che fu cambiato perché all’epoca, nel 1971, scattò la censura.

Il titolo originale della canzone era Gesù Bambino. Oggi non ci sarebbe nessuno scandalo a presentarsi con un brano del genere, all’epoca invece fece scalpore e per questo il maestro Ruggero Cini decise di cambiare il titolo del brano. La canzone partecipò al Festival di Sanremo del 1971 e arrivò terza.

Quella edizione della principale kermesse musicale italiana fu vinta da Nada e Nicola Di Bari (all’epoca spesso le canzoni venivano presentate e interpretate da due artisti diversi) con Il cuore è uno zingaro. Al secondo posto arrivò un’altra canzone ancora oggi famosa, Che sarà dei Ricchi e Poveri.

Ti potrebbe interessare anche – Sanremo 2021, il colpo di scena di Achille Lauro nella seconda serata del Festival

Dalla sala stampa di Sanremo è partita una proposta molto interessante per omaggiare Lucio Dalla. Da quando l’autore di Caruso è morto il premio della sala stampa è stato intitolato proprio a lui. C’è dunque un legame molto forte tra i giornalisti che frequentano Sanremo e Lucio Dalla, per questo la proposta non poteva partire da un luogo diverso.

Alle 12:15 di oggi tutte le radio italiane (e non solo) sono state invitate a trasmettere 4 marzo 1943, per ricordare e omaggiare Lucio Dalla. La proposta è partita dal giornalista Enzo Sangrigoli ed è stata sostenuta da tutti. Di solito il Festival di Sanremo va in onda a febbraio, quest’anno c’è la possibilità di ricordare Lucio Dalla nel giorno del suo compleanno.

Nel corso della conferenza stampa che anticipa tutte le serate del festival, Sangrigoli ha anche invitato Amadeus a ricordare Lucio Dalla dal palco dell’Ariston. Pare che il direttore artistico abbia accettato l’invito e stasera accadrà qualcosa per ricordare uno degli artisti più importanti e celebri della storia della musica italiana. Il premio della sala stampa proprio quest’anno compie vent’anni, sicuramente un traguardo importante.