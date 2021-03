Quali sono i segni zodiacali migliori come amici? Ecco la classifica delle prime quattro posizione: con chi devi fare amicizia?

Ti sei mai chiesto quali siano le persone “migliori” con cui stringere un rapporto d’amicizia?

Bene, abbiamo la soluzione al tuo quesito!

Secondo le stelle ed i pianeti, infatti, ci sono almeno cinque segni zodiacali che dovresti veramente avere nella tua cerchia di amici.

Il motivo? Semplicemente uno: sono tra le persone migliori che potresti mai conoscere!

Ecco la classifica delle prime cinque posizioni.

I segni migliori da avere come amici: ecco la classifica

L’amicizia (così come l’amore) è uno di quei sentimenti sul quale abbiamo ben poco controllo.

Scegliere di diventare amici, infatti, non è quasi mai ponderato o programmato: semplicemente, succede!

Anche se il nostro oroscopo ha sempre un valore ludico e lo proponiamo, quindi, come un qualcosa per divertirti, questo non toglie che possiamo “esplorare” anche i tratti migliori dei segni.

Abbiamo già visto quali sono i segni zodiacali più cattivi ed anche quelli che sono i più odiati dello zodiaco: perché non concentrarci su un qualcosa di positivo?

Ecco quali sono i segni migliori da avere come amici: ci sei anche tu nella classifica?

Toro: quinto posto

I nati sotto il segno del Toro sono davvero ottimi amici; per loro questo sentimento ha un valore veramente importante e sono sempre pronti a darti una mano quando ne hai bisogno.

Certo, dipende sempre da quando lo hai conosciuto!

Il Toro, infatti, è un ottimo amico ma solo se ti conosce già da tempo: bisogna entrare in contatto con la sua cerchia più intima per essere considerati da un nato sotto questo segno a tutti gli effetti.

Sagittario: quarto posto

Auguriamo a tutti un amico come il Sagittario nella propria vita!

Questo segno è uno di quelli sempre disposti a dare una mano, attenti ai bisogni degli altri, gentili e veramente premurosi.

La caratteristica che lo rende un vero amico è, in primis, la capacità di perdonare e di passare sopra tutti i piccoli (e grandi) screzi della vita. Spesso, poi, sono persone che amano la socialità e coinvolgere gli altri nella loro vita.

Il Sagittario, poi, è una persona estremamente dolce e gentile: adora condividere i suoi successi ed è sempre pronto per uscire!

Acquario: terzo posto

Anche l’Acquario è uno di quei segni che rappresentano un vero e proprio amico insostituibile.

Saggi ed assennati, sempre pronti a darti il consiglio giusto ed a starti vicino quando, immancabilmente, non lo seguirai!

Un Acquario è un amico sincero e leale, pronto a starti vicino sempre anche quando ti conosce da pochi minuti!

L’unico lato negativo è che, una volta tradita la sua fiducia, difficilmente potrai tornare all’intimità che avevi prima con lui; insomma, l’Acquario perdona ma non dimentica ma è uno degli amici più cari dello zodiaco!

Scorpione: secondo posto

Anche se, spesso, abbiamo considerato i nati sotto il segno dello Scorpione come persone concentrate solo su sé stesse ed il proprio successo, in realtà sottovalutiamo un lato veramente importante del loro carattere.

I nati sotto il segno dello Scorpione, infatti, hanno un cuore veramente grande!

Quando arrivano a fidarsi di qualcuno al punto tale da considerarlo un amico (non succede spesso ma possiamo assicurarvi che succede), gli aprono un mondo interiore veramente caloroso.

Sono sempre pronti a fare da punto di riferimento per gli amici ed aiutarli appena hanno bisogno di qualcosa.

Pesci: al primo posto nella classifica dei segni migliori come amici

Al primo posto della nostra classifica dei segni migliori da avere come amici troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci.

Questo segno, infatti, è estremamente sensibile ed è in grado di capire subito se, nella vita delle persone che amano, c’è qualcosa che non va.

I Pesci sono persone delicate e gentili, in grado di offrire il loro sostegno e di fare da confidenti senza creare situazioni imbarazzanti o di stress.

Amano ascoltare e dare consigli e sono capaci di portare un segreto addirittura nella tomba!

La bontà d’animo che li contraddistingue li rende persone sempre pronte a migliorare la qualità della vita, loro e degli altri, mettendo la felicità di tutti sempre al primo posto.

Insomma, non potrebbero esserci amici migliori di loro!