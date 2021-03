Eredità Maradona, arriva la prima decisione da parte di un tribunale argentino: chi sono gli eredi del campione scomparso lo scorso novembre?



Dopo mesi di chiacchiere, accuse reciproche e incrociate, misteri e polemiche feroci arriva finalmente la prima notizia ufficiale sull’eredità contesa di Diego Armando Maradona. A mettere un punto è stata una giudice del tribunale argentino di La Plata, Susana Tedesco del Rivero, stabilendo quali sono gli eredi del campione.

Secondo il tribunale sono soltanto cinque, cioé i figli legalmente riconosciuti dalla legge. Ci sono Dalma (32 anni) e Gianinna (30 anni), nate dal matrimonio con Claudia Villafañeche gli aveva fatto compagnia anche nella sua avventura a Napoli. Ma anche Diego Junior (che oggi ha 34 anni), nato dalla relazione con Cristiana Sinagra sempre ai tempi del Napoli.

Poi però pure la 23enne Jana, figlia di Valeria Sabalain con la quale Diego ha avuto una relazione e infine Diego Fernando, il figlio più giovane che oggi ha solo anni, partorito da Verónica Ojeda.La notizia, con tanti di documento ufficiale del tribunale, è stata postata sui social dalla stessa Ojeda che esulta perché suo figlio ha avuto giustizia.

Eredità Maradona, ci sono almeno sei presunti figli rimasti per adesso fuori dalla successione

In base alla decisione del tribunale argentino però nessuno può ancora pensare di mettere le mani sull’eredità di Diego Maradona, ancora tutta da valutare. La divisione sarà possibile soltanto quando l’intero asse ereditario sarà stato definito con certezza e registrato in tribunale. Intanto però al documento è stata aggiunta un’integrazione: se in futuro altri dei figli dovessero essere riconosciuti come tali, parteciperanno pure loro alla divisione del patrimonio.

In effetti per ora sono rimasti fuori gli altri che speravano di entrare. Come il 19enne Santiago Lara che potrebbe essere nato dalla storia con la modella Natalia Garat, e la 25enne Magali Gi. In più ci sarebbero almeno altri tre presunti figli del Dies nati nel periodo in cui aveva vissuto a Cuba, ospite del suo amico Fidel Castro.

Ma a quando ammonta la torta da dividere? Per il momento nessuna notizia certa anche se ogni settimana che passa arrivano indiscrezioni. L’ultima parla di almeno 90 milioni di euro e arriva dalle confessioni di Mariano Israelit, uno dei migliori amici dell’ex campione argentino. Diego gli avrebbe parlato di questa cifra a settembre 2020, quando si sono incontrati per l’ultima volta prima dell’operazione al cervello e della sua morte.