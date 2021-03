Chiara Ferragni vicina al parto, l’indizio sui social: quando nasce la figlia?

Chiara Ferragni vicina al parto, l’ultima conferma arriva direttamente dai social: quando nasce la figlia? I fans aspettano



Non è la prima volta che una futura mamma Vip posta una sua immagine con il pancione in bella evidenza e poco addosso, quindi quella di Chiara Ferragni non è una novità assoluta. Ma l’immagine che ha caricato su Instagram nelle ultime ore, oltre ad assicurarci che la pancia cresce, è anche un indizio sulla data del parto.

Chiara infatti fa sapere di essere entrata nella trentasettesima settimana e quindi è abbondantemente nel non mese. E così i sospetti che il parto potesse avvenire entro la fine di marzo diventano certezze anche se una data certa non c’è ancora. Ma già nelle scorse settimane lei stessa aveva spiegato perché non poteva seguire Fedez a Sanremo: “Rimarrò a Milano perché sarò molto vicina alla data del parto”, aveva raccontato su Instagram.

E la mente torna a quello che aveva raccontato qualche tempo fa sul parto del piccolo Leone che il 19 marzo prossimo compirà 3 anni: “Alla 37esima settimana il mio dottore ha detto che sarebbe stato meglio non attendere ulteriormente e la notte del 18 marzo mi hanno fatto l’induzione”. Poi aveva spiegato di aver temuto il peggio quando il battito del piccolo subito prima del parto era troppo accelerato, ma alla fine comunque il suo era stato un parto naturale e non cesareo.

Quindi, se i calcoli corretti, da questa settimana in poi ogni giorno potrebbe essere buono per vederla correre in ospedale, giusto in tempo per fare finire a papà Fedez la sua avventura al Festival. Il nome della bimba è ancora top secret anche se lei ha spiegato che l’hanno già scelto e dovrebbe cominciare con la lettera ‘V’. Al momento l’ipotesi più gettonata è Vittoria, quindi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni, il prossimo affare è nel mondo dei bambini: basta il suo nome per far schizzare le azioni

Chiara Ferragni è prossima al parto, ma non dimentica i suoi affari. Il prossimo, giù decollato, è proprio nel mondo dell’abbigliamento per i bambini, o meglio le bambine, che fino ad oggi era un settore nel quale il suo marchio non era ancora entrato.

Alla fine dello scorso mese di novembre ha sottoscritto un accordo esclusivo con un noto marchio toscano, Monnalisa, attivo in quel settore da oltre 50 anni e con affari in 60 Paesi, Ma è bastato l’annuncio della collaborazione per i prossimi 5 anni ed è stato boom anche in Borsa. Le azioni del marchio sono salite del 23% nel giorno della firma e dopo due giorni avevano totalizzato un aumento quasi del 40%.

Il lancio della nuova linea disegnata in esclusiva da Chiara e realizzata dall’azienda aretina avverrò in corrispondenza della nascita della sua seconda figlia. A giugno poi sarà presentata tutta la collezione per l’autunno/inverno prossimo. Intanto a lei è già arrivato il primo corredino con body, calzini, tutina, ma anche bavaglini, sacco nanna, lenzuolini e persino il vestitino per il battesimo.