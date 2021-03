Quali sono i segni zodiacali che non perdonano? Scopriamo insieme le prime cinque posizioni della classifica dei segni rancorosi.

Ci sono persone che, nonostante soffrano i peggiori torti o soprusi, sono in gradi di perdonare gli altri senza farsi troppi problemi.

Altre, invece, si segnano su un piccolo fogliettino tutti gli screzi che sono mai avvenuti loro nella vita e sono capaci di tirarli fuori anche dopo anni.

Di chi parliamo?

Ma dei segni zodiacali che proprio non riescono a perdonare un torto e che, quindi, portano rancore per anni ed anni.

Ecco la classifica dei primi cinque in modo da sapere con quali persone è meglio non… scherzare troppo!

I segni che non perdonano: ecco le prime cinque posizioni

Ti è mai capitato di avere a che fare con una persona che, nonostante le tue scuse ripetute e le tue buone intenzioni, ti risponde semplicemente picche?

Bene, forse hai conosciuto qualcuno nato sotto uno di questi cinque segni zodiacali, famosi per essere i segni che non perdonano veramente mai.

Anche se l’oroscopo non può essere considerato sempre scientificamente accurato, abbiamo già scoperto alcune caratteristiche caratteriali dei segni proprio grazie alle nostre classifiche.

Adesso che sappiamo quali sono i segni più cattivi di tutto lo zodiaco ed anche quali siano quelli più gelosi, abbiamo abbastanza elementi per occuparci di una nuova classifica.

Quali sono i segni dello zodiaco che non perdonano mai? Ecco i primi cinque.

Vergine: quinto posto

Anche se non sono persone che decidono a priori di troncare i rapporti e non perdonare, i nati sotto il segno della Vergine non hanno problemi a lasciare che i rapporti “muoiano“, anzi!

Una volta che pensano che qualcuno li abbia offesi, infatti, i nati sotto il segno della Vergine decidono di mettere in atto uno stretto programma di “auto-difesa“.

Ecco perché, quindi, si trovano nelle posizioni alte di questa classifica: piuttosto che affrontare un problema od una situazione scomoda, la Vergine preferisce etichettare il rapporto come da “non perdonare“.

Scorpione: quarto posto

Se avete offeso uno Scorpione è proprio il caso di armarsi di pazienza (ed anche di uno scudo decisamente forte).

I nati sotto questo segno, infatti, detestano dover tornare sui propri passi e se pensano che qualcuno li abbia offesi difficilmente lo perdoneranno.

Per loro, poi, non si tratta solo di allontanarsi da qualcuno che lo ha ferito ma anche di rivivere, costantemente, quanto successo e, se possibile, trovare anche il modo di vendicarsi.

Insomma, sono persone che è meglio evitare di far arrabbiare… a tutti i costi!

Bilancia: terzo posto

Anche i nati sotto il segno della Bilancia sono famosi per essere dei veri e propri… portatori sani di rancore!

I nati sotto questo segno, infatti, difficilmente lasciano andare una situazione dopo che hanno subito un torto e rivivranno quanto accaduto più e più volte.

Spesso, quindi, la Bilancia si “convince” che ci sia qualcosa che non va e trova sempre nuovi motivi per arrabbiarsi: insomma, entra in un tunnel che non porta al perdono ma, semmai, proprio al suo contrario.

Farsi perdonare da una Bilancia è veramente molto difficile per non dire… impossibile!

Gemelli: secondo posto

Pensavi che i Gemelli ti avessero perdonato? Bene, forse è il caso di pensarci di nuovo.

I nati sotto questo segno, infatti, sono dei veri e propri maestri dell’allontanamento: ti fanno credere che tra di voi sia tutto ok ma, invece, sotto sotto continuano a covare del vero e proprio rancore.

Spesso, però, fingono che non ci siano problemi perché, una volta che hanno deciso veramente di allontanarsi da qualcuno, purtroppo, non c’è modo di tornare indietro.

Questo segno è uno di quelli che è proprio completamente incapace di perdonare: meglio evitare di farlo arrabbiare!

Cancro: al primo posto nella classifica dei segni che non perdonano

In pole position troviamo, ovviamente ci verrebbe da dire, tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Questo segno, infatti, è veramente quasi incapace di perdonare ed è sempre meglio non farlo arrabbiare.

Il motivo?

Semplicemente i nati sotto il segno del Cancro sono persone estremamente sensibili e che, spesso, si pentono della quantità di sentimenti e pensieri che condividono con gli altri.

Quando qualcuno li ferisce, quindi, che sia in maniera volontaria o meno poco importa: il Cancro prende tutto estremamente sul personale e non vi perdonerà (quasi) mai.