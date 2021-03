Chi è Joan Laporta, il nuovo presidente del Barcellona

Joan Laporta ha vinto le elezioni con il 54% dei voti ed è nuovamente presidente del Barcellona. Ecco chi è Joan Laporta e di cosa si occupa

Joan Laporta è di nuovo il presidente del Barcellona, adesso è ufficiale. Laporta ha vinto le elezioni con il 54% dei voti, stracciando i suoi rivali. Con 55.676 voti non c’è stata storia. Victor Font ha ottenuto il 29% dei voti, mentre Toni Freixa si è fermato all’8%. Ha votato il 50,4% degli aventi diritto, percentuale ridotta dalle problematiche causate dalla pandemia mondiale.

Oltre al Covid-19 i tifosi hanno dovuto affrontare anche la pioggia per recarsi alle urne, aperte per 12 ore. Gli elettori hanno potuto votare in 8 seggi, situati quasi tutti in Catalunya. Soltanto un seggio si trovava ad Andorra. Hanno diritto al voto tutti i soci del club in possesso di un numero minimo di quote.

Tra loro c’è anche Leo Messi, fuoriclasse del Barcellona in scadenza di contratto, che si è recato regolarmente alle urne. Il fenomeno argentino ha votato per Joan Laporta, che è stato già presidente del Barcellona dal 2003 al 2010. Ma vediamo nel dettaglio chi è Joan Laporta e di cosa si occupa nella vita.

Il ritorno di Joan Laporta. Chi è il nuovo presidente dei blaugrana

Joan Laporta è nato il 29 giugno 1962 a Barcellona. Sin da piccolo è sempre stato un appassionato del principale club sportivo catalano, che ha sempre attirato la sua attenzione. Oltre alla carriera di avvocato è sempre stato interessato anche alla politica. Insieme a Sebastià Roca ha fondato il progetto Elefant Blau.

Si tratta di una piattaforma creata per vigilare sulla gestione del presidente dell’epoca, Josep Lluís Núñez, accusato di utilizzare metodi di gestione discutibili. Dopo le dimissioni di Núñez ha formato una lista in vista delle elezioni del 2000. La stessa lista lo avrebbe appoggiato nel 2003, quando è diventato presidente del Barcellona.

Ha mantenuto la carica fino al 2010. Sotto la sua presidenza il club blaugrana è cresciuto tantissimo sotto tutti i punti di vista. Nei sette anni di presidenza ha portato Rijkaard a Barcellona, insieme all’asso brasiliano Ronaldinho. Negli anni successivi ha scelto Pep Guardiola come allenatore e ha visto debuttare Leo Messi, stella argentina e bandiera del club catalano. Proprio il fatto che l’argentino abbia dichiarato di aver votato per Laporta, le voci su una sua permanenza adesso sono più forti.

Nei suoi sette anni di presidenza ha debuttato in prima squadra un altro simbolo del calcio spagnolo, Andrés Iniesta. Il talentuoso centrocampista oggi gioca in Giappone con la maglia del Vissel Kobe. Una volta scaduto il suo mandato, nel 2010, Laporta ha deciso di non ricandidarsi. Nel 2015 si è ripresentato alle elezioni ma è stato sconfitto da Bartomeu.

I trofei vinti da Joan Laporta da presidente del Barça

Sotto la gestione di Joan Laporta, il Barcellona ha vinto 11 trofei tra il 2003 e il 2010. I tifosi sperano di tornare a dominare il calcio europeo come è accaduto in quel periodo. Ecco l’elenco di tutti i trofei vinti in sette anni di presidenza Laporta:

Campionato spagnolo : 4 (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10);

: 4 (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10); Coppa del Rey : 1 (2008/09);

: 1 (2008/09); Supercoppa di Spagna : 3 (2005, 2006, 2009);

: 3 (2005, 2006, 2009); Champions League : 2 (2005/06, 2008/09);

: 2 (2005/06, 2008/09); Supercoppa Uefa : 1 (2009);

: 1 (2009); Mondiale per Club: 1 (2009).