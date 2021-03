Poco fa Simona Ventura su Instagram ha deciso di condividere con i suoi follower un video dal messaggio davvero importante sul Covid-19.

I fan di Simona Ventura hanno ricevuto una brutta notizia nella giornata di ieri: Super-Simo, infatti, ha contratto il Covid-19 e, per questo motivo, ha dovuto rinunciare ad accompagnare Amadeus sul palco di Sanremo 2021.

Oggi, però, un video sul profilo Instagram della famosissima conduttrice riporta un messaggio importante per tutti i suoi fan e follower.

Ecco che cosa ha detto Simona.

Simona Ventura su Instagram avverte i suoi follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

“Tutto si possa poi recuperare, le occasioni spero che ripassino ma ovviamente la salute è molto importante, la salute mia e dei miei familiari. Per cui volevo fare intanto in bocca al lupo a Ama e Fiore, che conosco da tanti anni. Stasera sarebbe stata una reunion la spostiamo di un po’ e sicuramente riusciremo a rifarla in un’altra occasione. Volevo ringraziare Lucio volevo ringraziare tutta la Rai perché la Rai in questo contesto ancora di più ha fatto sentire la sua forza. Grazie veramente a tutti e a voi voglio dire una cosa: ‘Non abbassate la guardia!’ Per favore capisco che è un anno che siamo chiusi dentro; io vi assicuro che avevo due mascherine giravo con due mascherine non so come l’ho contratto“.

Dopo l’annuncio di ieri fatto da Amadeus in conferenza stampa e la conferma dalla diretta interessata, i fan di Simona Ventura hanno scoperto che la loro beniamina, purtroppo, aveva contratto il Covid-19.

Super-Simo, come la chiamano i fan, ha quindi dovuto rinunciare a co-condurre l’ultima delle serate del Festival di Sanremo e l’annuncio è arrivato proprio all’ultimo.

Simona Ventura su Instagram: “Non so come l’ho contratto”

Oltre alla, ovvia, delusione per la notizia, Simona Ventura ha deciso però di usare il suo profilo Instagram per lanciare un messaggio veramente importante ai suoi follower.

In un video di quasi due minuti la famosa show-girl ha decido di “metterci la faccia” e si è mostrata davanti alla telecamera del suo telefono per parlare del Covid-19.

“Può essere che mi sia toccata in faccia perché lo faccio sempre, lo sapete, molti di voi lo sanno. Non lo so come l’ho contratto però di fatto per favore non abbassate la guardia se c’è da fare un sacrificio rimanere a casa ancora un po’ vi prego vi prego fatelo per tutti. Per tutti eh! Perché io spero di averla presa in maniera leggera ma c’è tanta gente che sta malissimo. Soprattutto è un maledetto virus che crea solitudine e questa è una cosa gravissima… non riuscire poi a salutare più un proprio caro. Intanto vi do un grosso bacio, vi terrò se vorrete aggiornati sul mio stato di salute ma spero di essere una roccia anche stavolta e soprattutto crederci sempre arrendersi mai!”

Insomma, Simona Ventura al momento sta bene e si augura di riuscire ad affrontare il decorso del Coronavirus nella migliore delle maniere, come “una roccia“.

Ma le sue parole hanno fatto davvero breccia nei fan: “Per favore, non abbassate la guardia“.

Proprio lei, infatti, che andava in giro con due mascherine ha comunque contratto un virus che non si può definire in nessuna maniera se non “maledetto“.

Simona ha deciso di ricordare tutte le persone che stanno davvero male e che soffrono delle conseguenze peggiori della malattia; non riuscire a salutare un proprio caro, dice con la voce quasi rotta dall’emozione, è veramente terribile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IMTV (@guidaimtv)

Insomma, nonostante tutte le precauzioni pare che il virus siano ancora ben lontano dallo smettere di interferire con la nostra vita: se pensavamo che i VIP fossero “immuni” dalla situazione, questa è l’ennesima prova che non è così.

Seguiremo le parole di Simona Ventura su Instagram e continueremo a tenere… alta la guardia?