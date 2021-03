Il Principe Harry accusa la Royal Family e attacca il padre Carlo in un’intervista a Oprah Winfrey ricca di colpi di scena. Video

Il principe Harry si confessa nell’attesissima intervista a Oprah Winfrey e si scaglia contro la sua famiglia, la “Royal Family” forse non se lo aspettava. Assieme alla moglie Meghan Markle, che aspetta un figlio, sono emersi retroscena inediti circa il “cerchio magico” attorno al giovane Duca. Non sono mancate accuse al padre Carlo. Secondo Harry, il padre ha negato un confronto sugli impegni del ragazzo a corte, e a seguito di alcuni diverbi Carlo avrebbe deciso di tagliare i rapporti con lui.

“Ho parlato tre volte con mia nonna, due con mio padre. Poi ha smesso di rispondermi. Infine mi ha chiesto di mettere tutto per iscritto”. La ricostruzione è che il Principe Harry aveva avvisato la Regina Elisabetta di voler uscire dagli obblighi della Famiglia Reale, quindi negando che l’anziana era all’oscuro delle sue intenzioni.

Prince Harry, very transparent: “What I was seeing was history repeating itself, but far more dangerous. And you add race in. You add social media in. When I’m talking about history repeating itself, I’m talking about my mother.” #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/N1qOEvVWNL — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 8, 2021

Il principe Harry si scaglia contro la Famiglia Reale

Harry ha ribadito il profondo rispetto per la regina, ma non ha smesso di attaccare il padre. “Quando ha smesso di rispondermi ho deciso per conto mio, ma non è stata una sorpresa per nessuno. E’ triste che io sono arrivato a questo, ma dovevo farlo per la mia salute mentale, ma anche per mia moglie e per Archie”. Come non bastasse, Harry ha aggiunto che sua madre Lady Diana, morta nel 1997, sarebbe davvero delusa per questa situazione.

Harry tells Oprah his father, Prince Charles, stopped answering his calls. pic.twitter.com/HsHEtNPYHt — Pop Crave (@PopCrave) March 8, 2021

“Quando parlo della storia che si ripete mi riferisco a mia madre – ha proseguito il principe – ci hanno tagliato fuori finanziariamente da inizio 2020. Io ho preso solo quello che mia madre mi aveva lasciato. Senza questo aiuto non potevamo farcela. E credo che mia madre aveva previsto tutto questo. Io non ho rimpianti e non mi pento di aver lasciato la famiglia reale”, ha concluso un turbato Harry. Non mancheranno reazioni e aggiornamenti su quello che si prefigura essere un vero e proprio “caso”.