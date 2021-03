La famosa cantante Arisa ha deciso di mostrarsi su Instagram senza filtri e senza “veli”. Il messaggio decisamente chiaro: ecco quale.

Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2021 con il brano “Potevi fare di più“, la famosa cantante Rosalba Pippa (vero nome di Arisa) ha deciso di continuare a diffondere il suo personalissimo messaggio.

Dopotutto, quello che fanno gli artisti alla fine è proprio questo: comunicare, costantemente, con il mondo esterno e cercare di “migliorarlo“.

Ieri sera, grazie ad un post di Instagram decisamente provocatorio, la cantante genovese ha colto l’occasione per parlare di un problema decisamente importante: quello dell’accettazione di sé stessi.

Arisa su Instagram senza veli: “Quando ero piccola il mio seno era un problema”

Un post che, decisamente, ha fatto discutere quello pubblicato da Arisa nella serata di ieri.

La cantante, infatti, ha deciso di condividere una serie di scatti abbastanza rivelatori, nei quali poneva l’accento sul suo seno per terminare la didascalia con una domanda “irriverente“.

Il messaggio, ovviamente, esula da una semplice (ma comunque valida) celebrazione del corpo femminile; Arisa ha condiviso insieme alle foto anche una lunga didascalia nella quale spiega il suo obiettivo.

“Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. ”

Arisa è da tempo una delle “paladine” della normalizzazione dei corpi (soprattutto femminili) sui social network.

Nel suo profilo, infatti, la cantante condivide spesso lunghi “flussi di coscienza” o riflessioni sulla propria vita passata, cercando di trovare un lato positivo anche quando parla di esperienze poco divertenti.

Lottare contro gli standard della bellezza canonica e riuscire, finalmente, a sentirsi bella per com’è e come è diventata negli anni è uno degli obiettivi che la cantante ha cercato di raggiungere negli anni.

Da qualche tempo, però, ed anche grazie a questo ultimo post, sembra che Arisa abbia avuto successo nel suo percorso di accettazione!

“Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare.”

Arisa menziona poi il suo compagno, Andrea. A quanto pare, infatti, sarebbe lui ad averla aiutata a ritrovare una serenità ed una felicità al di fuori degli schemi e delle rappresentazione statiche della bellezza.

I due si frequentano da meno di un anno ma la relazione sembra andare davvero a gonfie vele (e c’è chi parla, già, addirittura di matrimonio).

Andrea Di Carlo, il fidanzato di Arisa, è anche il suo manager ed una persona decisamente influente nell’ambito dello spettacolo (tra gli altri, Andrea rappresenta anche Can Yaman).

Insomma, per Arisa il suo supporto è stato evidentemente fondamentale tanto che, adesso, si ritrova ad essere non solo “positiva” ma anche una delle figure più di spicco che girano intorno al movimento del body positive.

“Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo . E non parlo solo di un ipotetico partner.

Tempo bello da passare con le amiche , persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene.

Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere. Vi piacciono le mie tette?”

Gli hasthtag che la cantante di Genova ha deciso di inserire in fondo al post, poi, non lasciano di certo spazio ad ulteriori interpretazioni. Fra tutti, infatti, spicca proprio #bodypositive: ed è questo, con ogni probabilità, il vero fulcro del discorso!

La domanda irriverente alla fine, infatti, serve proprio a riportare i follower al punto di partenza.

Sì, è vero, parliamo di una foto di “tette” e del fatto che ci piacciano o meno, sembra dire Arisa.

Ma questo seno non vuole essere “solo” un seno. Parla di smagliature, di accettazione, di tempo che passa e del fatto che, finalmente, Arisa è cresciuta e con lei, piano piano, cresceremo anche noi. Insomma, un messaggio migliore di questo forse non c’è.