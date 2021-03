Scopriamo insieme chi è Nada Malanima la cantante che ha ispirato il biopic in onda su Rai1 “La bambina che non voleva cantare”.

Forse pensi di non conoscerla assolutamente ma, con ogni probabilità, hai cantato anche tu a squarciagola una delle sue canzoni.

Nada, infatti, è l’interprete che ci ha regalato brani veramente indimenticabili come “Ma che freddo fa“, “Amore disperato“, “Ti stringerò” (presente nella colonna sonora del film Lo Chiamavano Jeeg Robot) e tantissimi altri.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su una delle più grandi interpreti della musica italiana!

Nada Malanima, la scheda: età, altezza, marito e carriera

Nome : Nada Malanima

: Nada Malanima Nome d’arte : Nada

: Nada Soprannome: il pulcino di Gabbro

il pulcino di Gabbro Età : 68 anni

: 68 anni Data di nascita : 17 Novembre 1953

: 17 Novembre 1953 Segno zodiacale: Scorpione

Scorpione Luogo di nascita : Gabbro, Rosignano Marittimo (provincia di Livorno)

: Gabbro, Rosignano Marittimo (provincia di Livorno) Professione : cantante

: cantante Tatuaggi : –

: – Profilo Instagram: @nadamalanima

Un nome fuori dal comune ed intrigante, scelto dalla madre perché una zingara (di nome, per l’appunto, Nada) le aveva predetto una figlia destinata al successo.

Una carriera strepitosa e fulminante, una voce incredibile ed un successo veramente senza pari.

Nada Malanima è una delle interpreti più conosciute e, allo stesso tempo, sconosciute della musica italiana.

Ha cantato alcuni dei più grandi successi commerciali e pop del nostro paese eppure non è un personaggio onnipresente sui nostri schermi ed alla radio.

Forse tutto ha a che vedere con la storia e la vita privata di Nada che, proprio stasera, martedì 10 Marzo 2021, potremo vedere sugli schermi della nostra TV nella biopic ispirata dalla sua autobiografia.

Nada, infatti, è sempre stato un personaggio atipico e tale, con ogni probabilità, rimarrà per sempre.

Dal piccolo paese toscano dal quale viene ai palchi più importanti d’Italia e del mondo: la sua storia è incredibile e deve ancora essere raccontata.

A scoprirla fu il produttore discografico e talent scout Franco Migliacci.

Soprannominata “il pulcino del Gabbro” data la sua giovanissima età, Nada è infatti salita sul palcoscenico più importante di tutti, Sanremo, a soli 15 anni.

Il brano con cui si era presentata, Ma che freddo fa, non vinse la competizione ma le regalò un successo planetario che dura ancora oggi.

Dopo aver vinto Sanremo nel 1971, Nada si lega a Gerry Manzoli, il bassista del gruppo i Camaleonti, con il quale è sposata ancora oggi.

I due vivono nella loro casa a Manciano, in Toscana.

Nada oggi: i successi attuali

Dopo la consacrazione come stella della musica italiana sia pop che d’autore, Nada non è decisamente rimasta con le mani in mano.

Dall’inizio degli anni 2000 ha iniziato a pubblicare libri (Le mie madri, Il mio cuore umano, La grande casa, Leonida, Materiale domestico.)

Nel 2016, Paolo Sorrentino sceglie la sua canzone Senza un perché come colonna sonora di una delle puntate di The Young Pope: il brano balza immediatamente in cima alla classifica dei brani rock più venduti di iTunes.

Dopo aver vinto il premio di Amnesty Italia, grazie ad un suo brano che denunciava fortemente il patriarcato ed i femminicidi, ed aver prodotto, rilanciato e rilasciato vecchia e nuova musica, Nada ha adesso ispirato un film per la TV.

Insomma, la sua storia è ancora ben lontana dall’essere finita!

Nada e la fiction “La bambina che non voleva cantare”

La fiction “La bambina che non voleva cantare” andrà in onda sui nostri schermi, su Rai 1, proprio nella serata di oggi, martedì 10 Marzo 2021.

Il film per la TV è decisamente attesissimo visto che si ispira, liberamente, al suo romanzo autobiografico.

Dai primi passi mossi nel piccolo e protetto mondo della campagna toscana fino all’incontro/scontro con la fama, la fiction promette di raccontare tutto il “dietro le quinte” della vita della grandissima cantante.

Sicuramente vedremo l’evoluzione ed il percorso fatto da Nada bambina, timida ed introversa, che non vuole cantare per i grandi palchi ma per la sua comunità e lo choc di trovarsi sul palco più importante d’Italia a soli 15 anni.

Il rapporto con la madre, la paura di non poterla aiutare, il mondo innocente che si sgretola sotto i suoi piedi: possiamo aspettarci dalla rappresentazione di stasera un racconto decisamente crudo e veritiero di tutta la vita di Nada!

Co-prodotto da Rai Fiction e Picomedia, ad interpretare Nada ci penserà l’incredibile Tecla Insolia,

A sostegno della giovanissima attrice troveremo Sergio Albelli, Paola Minaccioni, Carolina Crescentini e Paolo Calabresi.

La pellicola diretta da Costanza Quatriglio promette di regalare vere e proprie emozioni!

Nada: i brani più famosi e la filmografia

Ecco la lista di tutti i brani più famosi pubblicati da Nada nel corso degli anni:

Ma Che Freddo Fa

Ti Stringerò

Amore Disperato

Senza Un Perché

Luna In Piena

Re Di Denari

Il Cuore è Uno Zingaro

Pasticcio Universale

Guardami Negli Occhi

Meraviglioso

Dolce Più Dolce

Stretta

Una Chitarra Ed Un’armonica

Nei primi anni ’70, poi, Nada ha anche frequentato una scuola di recitazione, al fine di avere una formazione artistica a tutto tondo e completa.

Ecco la lista degli sceneggiati, dei film e delle apparizioni della grande cantante sul piccolo e sul grande schermo:

Film:

1973 – sceneggiato televisivo RAI Puccini diretto da Sandro Bolchi.

1974 – L’acqua cheta di Augusto Novelli per la regia di Vito Molinari.

1977 – Il diario di Anna Frank con la regia di Giulio Bosetti

1994 – Con gli occhi chiusi di Francesca Archibugi

Teatro:

L’opera dello Sghignazzo – con Dario Fo

Amore e Vapore – con Marco Messeri

Serie TV:

2013 – Una mamma imperfetta (cameo)