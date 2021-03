Tecla Insolia chi è: dal talent con Belen Rodriguez al palco di Sanremo

Tecla Insolia chi è: a 17 anni ha già partecipato ad un talent con Belen Rodriguez, recitato in diverse fiction e cantato al Festival di Sanremo

Alla scoperta di Tecla Insolia, che torna al Festival di Sanremo come co-conduttrice nella serata finale. Un anno fa era sullo stesso palco ed è arrivata seconda delle Nuove Proposte e adesso alterna la carriera di cantante a quella di attrice. La prossima settimana in prima serata su Rai 1 interpreterà la leggenda di Nada.

Tecla Insolia: età, altezza, vita privata e biografia

Nome: Tecla Marianna Insolia

Nome d’arte: Tecla

Età: 17 anni

Data di nascita: 13 gennaio 2004

Segno zodiacale: Capricorno

Luogo di nascita: Varese

Professione: cantante e attrice

Altezza: 169 cm

Peso: non disponibile

Tatuaggi: nessuno in evidenza

Profilo Instagram: https://www.instagram.com/teclainsolia/

Passo dopo passo, Tecla Insolia sta costruendo una carriera solida anche se ha compito da poco 17 anni e ha tutta la vita davanti. Ma intanto ha bruciato le tappe e la vediamo ovunque. Persino per il secondo anno di fila sul palco dell’Ariston come protagonista del festival di Sanremo 2021 anche se in vesti diverse.

Lombarda di origine, Tecla con la famiglia è andata a vivere a Piombino, vicino a Livorno, quando era ancora piccola. Ha coltivato la passione per il mondo dello spettacolo fin da piccola, con insegnanti d’eccezione come Fioretta Mari e Peppe Vessicchio e questo l’ha portata a debuttare in tv con un programma importante ancora piccola. Nel 2016 infatti è stata tra i giovani artisti di ‘Pequeños gigantes‘, il talent di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, arrivando terza.

Successivamente ha continuato a perfezionare le sue doti di canto e nel 2019 ha partecipato a ‘Sanremo Young’ portando il il brano ‘8 marzo’. Ha vinto le selezioni per le Nuove Proposte del festival di Sanremo 2020 ed è arrivata seconda dietro a Leo Gassman, ma vincendo il Premio Lucio Dalla della Sala Stampa e il Premio Enzo Jannacci.

Ora è uscito da poco il suo nuovo singolo, ‘L’urlo di Munch‘ che sta andando benissimo anche in radio e l’ha portata ad essere ospite ad Amici 21. La sua cantante preferita è Ariana Grande, ma per gli artisti italiani guarda al passato con Luigi Tenco e Lucio Battisti. Parallelamente alla musica però c’è la scuola:; studia in un Istituto tecnico per Grafico pubblicitario.

Tecla Insolia, una carriera lanciatissima come cantante ma anche come attrice in tv

Accanto alla carriera come cantante, Tecla da almeno tre anni ha cominciato anche quella come attrice di fiction. prima una piccola parte in un episodio de ‘Allieva’ su Rai 1 insieme a Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Poi lo scorso anno un altri ruolo nella fiction ‘Vite in fuga’ accanto a insieme a Claudio Gioè, Anna Valle e Francesco Arca.

Adesso è pronta a tornare in prima serata sempre su Rai 1 il 10 marzo con il film per la tv ‘La bambina che non voleva cantare‘ che racconta una storia simile alla sua. Quella di Nada, da 50 anni protagonista assoluta della scena musicale italiana: quando aveva 15 anni e viveva in provincia di Livorno, fu catapultata sul palco del Festival di Sanremo, nel 1969, e due anno dopo lo vinse anche stupendo tutti con “Il cuore è uno zingaro”.

Tecla che nella serata finale del Festival 2021 sarà insieme ad Amadeus e Fiorello sul palco dell’Ariston, ha raccontato di rivedersi molto nella storia della Nada adolescente. “Voglio dimostrare che una ragazza di 16 anni ha anche una testa e si è fatta la propria idea del mondo. Alla mia età non siamo più bambini come molti pensano” .