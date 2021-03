L’icona assoluta e sulla bocca di tutti in questi giorni ha consegnato all’Ariston l’ultimo dei suoi quadri musicali di Sanremo 2021. Achille Lauro fa show.

Durante le serate del festival di Sanremo 2021 si è parlato moltissimo di lui, dei look che ha portato sul palco e dei messaggi che ha voluto lanciare al pubblico del piccolo schermo che seguono gli artisti in gara. Achille Lauro è ormai sulla bocca di tutti così come l’anno scorso.

Fra le varie polemiche e chiacchiericci televisivi il giovane artista romano ha fatto parlare di sé per i suoi ormai iconici quadri portati sul palco. L’artista, dobbiamo dirlo, quest’anno ha vantato collaborazioni di tutto rispetto. Oltre che all’ormai noto compagno di avventure Boss Doms anche la famosissima Emma Marrone, lo stesso Fiorello e molteplici attori che cavalcano l’onda del successo come Claudio Santamaria e sua moglie Francesca Barra.

Questa sera il suo ultimo look a Sanremo. La sorpresa inaspettata scatena l’Ariston ed il pubblico, nonché anche il popolo del web.

L’ultimo look di Achille Lauro a Sanremo 2021: la rosa che trafigge il petto

Ci aspettavamo piume, glitters, lustrini e colori ovunque vero? Invece no. Achille Lauro ancora una volta ci stupisce con le sue opere d’arte. Ha posto la danza classica al centro del palco con un ballerino bravissimo, il giovane Giacomo Castellana. Ha poi calcato il palcoscenico in un vestito dal colore fuxia acceso.

Sul petto ha poi mostrato una rosa rossa e del sangue che colava sul corpo dell’artista romano con sottofondo di tutte le parole d’odio che ha ricevuto in questo tempo. Un look da capogiro e che ha lasciato tutti senza parole. Una esibizione strepitosa e che farà discutere a lunga. Achille Lauro ha deciso di chiudere col botto questa volta!

Ecco le parole dedicate questa sera sul palco:

“È giunto il nostro momento.

La nostra stessa fine in questa strana fiaba.

La più grande storia raccontata mai.

Maschere dissimili recitano per il compimento della stessa grande opera.

Tragedia e commedia.

Essenza ed esistenza.

Intesa e incomprensione.

Elementi di un’orchestra troppo grande per essere compresa da comuni mortali.

È giunto il nostro momento.

Colpevoli, innocenti.

Attori, uditori.

Santi, peccatori.

Tutti insieme sulla stessa strada di stelle

Di fronte alle porte del Paradiso.

Tutti con la stessa carne debole.

La stessa rosa che ci trafigge il petto.

Insieme, inginocchiati davanti al sipario della vita.

E così sia.

Dio benedica Solo Noi

Esseri Umani”.

Se vi foste persi i suoi primi look potete tranquillamente rivedere quello che amiamo definire il look Andromeda, cioè il glam rock, quello invece ispirato alla meravigliosa leggenda della musica italiana Mina, in rappresentanza del Rock ‘n Roll, poi anche il David d’argento, simbolo per l’artista del POP con cui ci ha regalato una esibizione sensazionale di Penelope ed infine la libertà che guida il popolo, dimostrazione del Punk Rock.