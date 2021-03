Sanremo 2021, ventisei artisti in gara per contendersi il podio e la vittoria della settantunesima edizione del festival della musica italiana. Scopri il vincitore.

Questa edizione di Sanremo è stata contrassegnata da non poche difficoltà visti naturalmente i tempi che corrono. Siamo in pandemia, il Covid non ci ha ancora lasciati. Fra polemiche e scontri il festival ha avuto inizio non nel migliore dei modi.

I ventisei cantanti in gara si sono esibiti sulle note delle canzoni che in questi giorni stiamo ascoltando ovunque. Le canzoni hanno portato a classifiche su classifiche fino alla classifica generale prima della finalissima e che dà già una prima immagine del podio finale.

Arrivati alla finale è però arrivato il momento di eleggere il vincitore indiscusso, si spera, della settantunesima edizione del festival di Sanremo. Scopriamo in diretta chi vincerà l’ambito premio.

Chi ha vinto Sanremo 2021? Scopriamo in diretta il nome del vincitore

Una edizione caratterizzata da esibizioni con problemi tecnici ed esibizioni che sono arrivate dritto al cuore di ogni spettatore. Ognuno di noi ha applaudito da casa per le emozionanti esibizioni di Orietta Berti che ha dimostrato di possedere una voce che non risente dei segni dell’età.

Bravissimi tutti i cantanti in gara come i Maneskin che hanno portato un brano rock tipico delle proprie corde, Fedez e Francesca Michielin che si sono esibiti con non poca emozione da parte del giovane Fedez che a breve sarà padre di una sicuramente splendida bambina oltre che del piccolo Leone Lucia Ferragni.

Nuovi sul palco e molto conosciuti sono poi i Coma_cose, Gio Evan, Aiello. Ritorni eccezionali come quelli di Arisa, Annalisa e Noemi. I ventisei cantanti in gara hanno dato tutti dimostrazione del loro talento. Scopriamo assieme chi è il vincitore di Sanremo 2021.

La classifica completa, il podio ed il vincitore di Sanremo 2021: tutti i premi

Per quanto riguarda il premio della critica dedicato alla memoria della leggendaria artista Mia Martini, il premio se lo è aggiudicato Willie Peyote. Per quanto riguarda il premio della sala stampa alla memoria dell’altrettanto grande della musica italiana Lucio Dalla, il vincitore è il duo composto da Colapesce Dimartino. Premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a Madame. Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale va ad Ermal Meta.

Per quanto riguarda invece la classifica, dal ventiseiesimo al quarto posto:

26: Random

25: Aiello

24: Bugo

23: Gio Evan

22: Francesco Renga

21: Ghemon

20: Coma_cose

19: Gaia

18: Fasma

17: Max Gazzè

16: Fulminacci

15: Malika Ayane

14: Noemi

13: Lo stato sociale

12: Extraliscio e Davide Toffolo

11: La rappresentante di lista

10: Arisa

9: Orietta Berti

8: Madame

7: Annalisa

6: Willie Peyote

5: Irama

4: Colapesce Dimartino

Questa la classifica fino al podio dei cantanti in gara a Sanremo. Adesso passiamo a vedere i primi tre e quindi il vincitore della settantunesima edizione del Festival della musica italiana. Il podio è quindi così composto:

3: Ermal Meta

2: Fedez e Francesca Michielin

1: Maneskin