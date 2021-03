Questa volta la classifica di Sanremo 2021, l’ultima prima di quella che decreterà il vincitore, ha cambiato le carte in tavola. Vediamone i dettagli.

Sanremo regala sempre grandi emozioni e questa è stata una serata davvero molto importante per i cantanti in gara e non. Basti pensare al momento, che ha colpito dritto al cuore, in cui Alessandra Amoroso e la bellissima attrice Matilde Gioli hanno portato sul palco i lavoratori dello spettacolo per un momento dedicato a loro.

Naturalmente la serata ha avuto momenti di iconicità pura soprattutto con il quadro inedito di Achille Lauro che questa volta si è esibito con Fiorello ed il bellissimo artista Boss Doms. Alla fine dello show però c’è sempre la competizione ed i premi in ballo.

Nel dettaglio la classifica di questa sera ha visto alcuni cambi di posizione importanti che daranno sicuramente speranza a molti dei cantanti in gara per poter accedere al podio e poi anche alla vittoria. Vediamo in dettaglio.

La classifica generale della quarta serata di Sanremo 2021: i cambiamenti inaspettati

Questa è una delle classifiche più importanti siccome è proprio l’ultima prima della classifica finale che decreterà proprio il vincitore dell’edizione 2021 del Festival della musica italiana. Andiamo a vedere qual è la classifica generale prima della finalissima:

Ventiseiesimo posto per Aiello con “Ora”

Per quanto riguarda invece il podio:

Terzo posto per Arisa con la sua “Potevi fare di più”

Primo posto per Ermal Meta "Un milione di cose da dirti"

Cambi di posizione che sicuramente rimescolano le carte in gioco. Domani si decreterà il vincitore e questa classifica è uno degli orientamenti più importanti.