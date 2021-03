Quali sono i segni più atletici di tutto lo zodiaco? Scopriamo insieme le prime cinque posizioni della classifica dei segni più prestanti!

Anche se ci sembra impossibile, esiste veramente gente che si alza alle sette per andare a fare jogging.

Ma non ci sono mica solo loro!

Persone che riescono ad andare in palestra ben più di una volta l’anno (cioè quella di quando concludi l’iscrizione) o che eccellono una disciplina sportiva senza per questo trasformarla in un secondo lavoro.

Sono dappertutto e sono intorno a noi: ecco la classifica dei segni più aitanti per imparare a riconoscere gli sportivi… immediatamente!

Segni più atletici dello zodiaco: ecco le prime cinque posizioni

Anche se ci sembra impossibile (o, perlomeno, lo sembra a tutte le persone che sono nate sotto lo stesso segno dell’autrice), esistono persone che adorano fare sport.

Si alzano presto al mattino e, una volta che hanno iniziato a correre o fare yoga o saltare la corda, non mancano di magnificarne i pregi a tutti coloro che commettono l’errore di chiedergli qual è il loro hobby.

Ma lasciamo gli scherzi (e la pigrizia) da parte per un attimo e concentriamoci sulla nostra classifica.

Sappiamo già che l’oroscopo, per quanto sia divertente, non può essere preso come una vera e propria classificazione scientifica: questo non toglie, però, che possiamo divertirci cercando di indovinare quali siano i tratti caratteriali che definiscono al meglio i segni zodiacali!

Abbiamo già individuato quali siano i segni più appassionati di tecnologia e quelli che, invece, è meglio avere come amici.

Scopriamo, adesso, la classifica dei cinque segni più atletici di tutto lo zodiaco in modo da… starne ben lontani!

Ariete: quinta posizione

Cattive notizie per tutti coloro che pensavano di poter dormire a lungo vicino al proprio partner od amico nato sotto il segno dell’Ariete!

Questo segno, infatti, nasconde accuratamente la sua passione per lo sport ed il fitness ma questo non vuol dire che non sia un vero e proprio… fissato dell’atletica!

Anche se non si fanno vedere e se magari non escono a correre sotto la pioggia, i nati sotto il segno dell’Ariete adorano fare esercizio fisico.

Li potete trovare in palestra, intenti a terminare tutti gli esercizi della loro scheda in tempo record, oppure vi mostreranno una parte della casa che hanno adibito a stanza fitness personale.

Insomma, sono dei veri e propri sportivi!

Vergine: quarta posizione

I nati sotto il segno della Vergine sono degli sportivi che adorano… i risultati dello sport!

Non passano la giornata ad ingurgitare bibitoni di proteine e neanche a stabilire al dettaglio quanto devono mangiare per raggiungere il loro peso forma ma, di certo, sono persone molto attente al loro aspetto fisico e si curano a più non posso.

Per questo motivo, dunque, non è strano scoprire dopo poco che la Vergine adora fare sport anche se, come quasi tutto nella vita, questo è un hobby che preferisce praticare da sola.

Insomma, niente fumo e molto arrosto!

Scorpione: terza posizione

Quando lo Scorpione è più giovane lo sport rappresenta, per lui, un simpatico diversivo, qualcosa da fare piuttosto che leggere un libro o studiare per un esame.

Più crescono, però, e più la loro vera natura di sportivi viene a galla.

I nati sotto il segno dello Scorpione, infatti, sono dei veri e propri appassionati dello sport e ne praticano diversi (come se uno non fosse abbastanza!).

Che sia uno sport d’acqua o che si tratti di ballare o di andare in bicicletta, potete star certi che lo Scorpione si contraddistingue per il suo entusiasmo.

E poi, per loro che trasformano tutto in una competizione, non c’è niente di meglio dello sport per sfogare i loro istinti!

Capricorno: secondo posto

Sveglia alle sei per andare a correre? C’è. Abbigliamento tecnico di ogni forma e colore? C’è. Passione per lo sport tanto da trasformarlo nel suo unico interesse? C’è anche questo.

Inutile cercare di girarci intorno: i nati sotto il Capricorno sono dei veri e propri sportivi!

Anche loro, però, subiscono il fascino per niente indiscreto del risultato dello sport: appena vedono i primi lati positivi, infatti, finiscono per diventare dei veri e propri “schiavi” del fitness.

Insomma, è impossibile dividere il Capricorno dal suo sport preferito: inutile tentare anche solo di provarci!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più atletici

Oltre ad essere il re della giungla, il Leone è anche il re di un posto molto più prosaico: la palestra!

Appena questo segno scopre l’attività fisica, infatti, è quasi impossibile che passi anche solo un giorno a riposo.

In brevissimo tempo, i nati sotto il segno del Leone diventano dei veri e propri “fissati” ed è impossibile distoglierli dal loro obiettivo: allenare quanti più muscoli possibile!

Anche se generalmente odiano interagire con gli altri, per il Leone lo sport diventa la scusa per passare del tempo in compagnia (ma si allena benissimo anche da solo) ed anche per esplorare il mondo al di fuori della sua comfort zone.

Sono loro i veri re dello sport!