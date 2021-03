Orietta Berti ha fatto discutere moltissimo durante la sua partecipazione a Sanremo. L’ultima gaffe è relativa al nome del gruppo romano

Orietta Berti protagonista sul palco di Sanremo e anche sui social. La cantante emiliana, infatti, si è fatta notare non solo per la sua bellissima ed autentica voce rimasta intatta nonostante la non più giovane età, ma anche per alcune vicende fuori dal palco dell’Ariston.

L’ultima gaffe è relativa ad una sua intervista rilasciata nel corso di una diretta social con il magazine Le Rane. Si parlava di duetti e l’artista ha spiegato che le sarebbe piaciuto cantare insieme ad Ermal Meta e ai Maneskin. Purtroppo però Orietta ha modificato “lievemente” i nomi dei suoi colleghi. E se Ermal Meta è diventato “Ermal Metal”, i Maneskin sono passati ad essere addirittura i “naziskin”.

Orietta Berti dichiara di voler duettare con Madame, Ermal METAL e i NAZISKIN. ✈️✈️✈️✈️✈️

IO MORTO. 😂#Sanremo2021 pic.twitter.com/yrN2kpJ8Nk — Manuel De Sanctis  (@ManuelPau_84) March 5, 2021

Ovviamente le frasi non sono passate inosservate ed il popolo del web non ci ha messo molto a creare dei meme con la Berti protagonista: eccola dunque vestita con abiti tipici del rock metal o addirittura la sua caricatura nei panni di Edward Norton nel film American History X, con tanto di svastica sul petto.

Orietta Berti, le altre vicende: dalla polizia al suo outfit del venerdì

Quest’ultima gaffe non è l’unica riguardante la storica cantante, già protagonista per ben 12 volte a Sanremo. Poco prima dell’inizio del Festival infatti Orietta era stata addirittura inseguita dalla polizia per aver violato il coprifuoco.

La Berti ha spiegato che non si fosse resa conto di essere uscita dopo le 22 (in effetti erano passate solo da 5 minuti) e che gli agenti la hanno accompagnata a ritirare dei vestiti che le sarebbero serviti proprio per il Festival.

A proposito di vestiti: l’outfit di ieri sera è stato molto commentato sui social. I fan della saga di Harry Potter, infatti, non hanno potuto evitare di notare una certa somiglianza tra Orietta Berti e la perfida preside Umbridge.