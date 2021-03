Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla vita di Max Gazzè, uno dei cantanti in gara a Sanremo 2021 tra i 26 Big: sai tutto di lui?

Ecco tutto quello che c’è da conoscere su Massimiliano Gazzè, partecipante in gara di Sanremo 2021 alla sua sesta apparizione nella kermesse.

Scopriamo la sua vita privata ed i suoi successi più importanti insieme.

Max Gazzé: età, altezza, biografia e vita privata

Nome vero : Massimiliano Gazzè

: Massimiliano Gazzè Nome d’arte : Max Gazzè

: Max Gazzè Data di nascita : 6 luglio 1967

: 6 luglio 1967 Età : 53 anni

: 53 anni Luogo di nascita : Roma



: Roma Segno zodiacale : Cancro

: Cancro Professione : cantante e attore

: Roma Altezza : 175 cm

: 175 cm Peso : 75 kg

: 75 kg Tatuaggi : uno sull’avambraccio sinistro

: uno sull’avambraccio sinistro Account social : Instagram Facebook Twitter

: Instagram Facebook Twitter Sito web: http://www.maxgazze.it/

Nato a Roma ma di origini siciliane, Max Gazzè ha vissuto per un lungo periodo della sua vita in Belgio dove il padre si è trasferito quando lui aveva quindici anni.

Appassionato di musica fin da ragazzo (si esibiva già a Bruxelles con diversi gruppi musicali), Max fa della musica il suo lavoro oltre che la sua passione.

Negli anni, collabora con Alex Britti, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri, diventando un protagonista della scena musicale live italiana di jazz.

Nel 1996 esce il suo primo disco e, da quel momento, la sua carriera musicale è un continuo trionfo.

Dal 2010 è diventato anche attore. In Basilicata coast to coast, è accanto a Rocco Papaleo, mentre nel 2014 partecipa alla realizzazione del film 12 12 12, Incompresa – accanto ad Asia Argento.

Ha doppiato anche il personaggio fantastico di Dracula nel film d’animazione Monster family, uscito al cinema nell’Agosto del 2017.

Ha cinque figli: Bianca, Samuele ed Emily, avuti dall’ex moglie Maria Salvucci con la quale è stato sposato per oltre quindici anni.

Gli altri due, Silvia e Guglielmo, sono frutto di un’altra relazione durata anch’essa qualche anno.

Nel 2015 si è molto parlato di uno suo flirt con l’attrice Asia Argento (che ha recentemente parlato di nuove violenze, accusando un regista piuttosto famoso) ma Gazzè ha dichiarato che, all’età di cinquant’anni, non si sente più in grado di avere una relazione.

Oramai ha raggiunto un equilibrio tale per il quale ha detto: “Padre sì, ma compagno mai più”.

Max Gazzè: la lista delle canzoni più famose

Sotto Casa

Ti Sembra Normale?

Mentre Dormi

La Leggenda Di Cristalda E Pizzomunno

Il Solito Sesso

Mille Volte Ancora

Cara Valentina

Il Timido Ubriaco

Una Musica Può Fare

Buon Compleanno

La Favola Di Adamo Ed Eva

Vento D’estate

Max Gazzè a Sanremo 2021

Max Gazzè parteciperà alla 71esima edizione del Festival di Sanremo in qualità di Big.

Il cantante è alla sua sesta apparizione sul palcoscenico della kermesse e porterà un brano che ha già incuriosito e stuzzicato gli ascoltatori.

Si esibirà insieme alla Trifluoperazina Monstery Band: insomma, l’esibizione sarà sicuramente al livello di quella volta che, nel 2013, ha stupito il pubblico presentandosi con una lente a contatto blu e richiamando un look alla Marylin Manson!

Il Farmacista: testo e significato del brano di Max Gazzè

La canzone con cui Max Gazzè si presenterà a Sanremo 2021 si chiama Il Farmacista.

Il testo rappresenta un ipotetico dialogo tra un farmacista (per l’appunto) e la sua paziente. Il significato rimanda chiaramente ad un commento della nostra società, dove il farmacista rappresenta l’uomo che ha in tasca tutte le soluzioni per i problemi della sua amata.

Insomma, una critica della condizione in cui versano le donne, costrette a ricevere “medicine” create ad hoc?

Ecco parte del testo:

(Si può fare!)

Polvere d’amore,

Té verde due bustine

E non mi dici

Più che non ti va

Dimetisterone

Poi Norgestrel in fiale

Per chiuderci

Una notte

In camera!

Son tutte

Soluzioni al natural

Amore

Mio

Vedrai che male

Non ti fa

Te le ho create io

Ma in nome

Della scienza

Per quella tua tendenza

Alla rigidità!

Trifluoperazina,

Stramonio e Pindololo

Un pizzico

Di Secobarbital:

Somministra

Prima

Di un logorroico

Assolo

E via anche questa

Smania di parlar!

Non c’è neppure

Controindicazione

Amore

Mio,

Ti dirò come

Si starà

Senza

Il pesante

Tuo brusio

Da conferenza

Che mi rompe

L’anima!

Io ho la soluzione

(Si può fare!)

Per un tormento

Che attanaglia,

Punto

Debole o magagna

E qualsivoglia

Imperfezione!

Per tutto

Invento,

Stai tranquilla,

Una bio-chimica pozione!