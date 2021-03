Morgan ormai è noto per i suoi atteggiamenti fuori dal comune. Una sua recente intervista ha fatto scalpore, ma il cantante ha ritrattato

Morgan di nuovo al centro delle polemiche. Ancora una volta l’eccentrico cantante fa parlare di se per delle dichiarazioni davvero sconvolgenti che ha rilasciato in un’intervista al portale Mowmag.com.

Marco Castoldi è stato il protagonista negativo della scorsa edizione di Sanremo a causa della lite con l’ex compagno di festival Bugo, diventata famosissima e spesso utilizzata sui social con i vari meme che ne sono scaturiti.

Quest’anno il cantate è stato escluso dai partecipanti e non le ha mandate a dire ad Amadeus, accusandolo di essere un “codardo”. Ma la sua assenza lo ha portato ad una profonda depressione e, secondo quanto riportato nell’intervista, lo ha fatto pensare più volte alla morte.

“Per me – ha confidato – il tentato suicidio è come se fosse una cura, lo tento un paio di volte al mese…Secondo me andrebbe somministrato come cura antidepressiva un paio di volte al mese”.

Morgan ritratta su Instagram: “Colpo basso del giornalista”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

Le parole di Morgan hanno ovviamente lasciato molti strascichi, anche se visto il personaggio le sue dichiarazioni andrebbero semplicemente ad aggiungersi ad una serie di atteggiamenti sregolati che lui stesso non ha mai negato di avere e di esporre pubblicamente.

Eppure questa volta, secondo l’artista, le sue intenzioni sono state totalmente travisate dal giornalista che lo ha intervistato. Marco Castoldi ha quindi voluto “ritrattare” il tutto con un post sul suo profilo Instagram in cui spiega che le frasi in questione erano del tutto ironiche.

“La mancanza di ironia e la scorrettezza ci invadono. La vita è bella”, ha scritto come didascalia del suo messaggio social in cui ha specificato di aver detto al suo intervistatore “sto scherzando” mentre rideva.