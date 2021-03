Il giovane gruppo è pronto a scendere in campo e contendersi la vittoria di Sanremo 2021. Vediamo chi sono i Maneskin, tutte le curiosità.

Parliamo di uno dei gruppi più famosi attualmente presenti all’interno del panorama musicale italiano. Sono dei giovanissimi ragazzi che con la loro musica incantano generazioni di giovani e meno giovani seguendo un filo conduttore che li accomuna.

Le canzoni dei Maneskin sono da sempre uno spunto di riflessione interiore così come loro riportano. I Maneskin sono un gruppo di genere pop rock e funk rock, formatosi nel 2015 a Roma, città di provenienza di tutti i membri della band.

“Vent’anni”, “Torna a casa”, “Morirò da re”, “Le parole lontane” sono solo alcune delle famose canzoni della giovanissima band che al suo attivo vanta già più anni di carriera alle spalle. Andiamo a vedere tutto quello che sappiamo su di loro e le curiosità che li circondano.

Maneskin: età, carriera, vita privata e biografia

Nomi veri : Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio

: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio Nome d’arte : la band prende il nome dei Maneskin

: la band prende il nome dei Maneskin Data di nascita : raggiungono il successo nel 2015. Damiano nasce l’8 gennaio del 1999; Victoria il 28 aprile del 2000; Ethan l’8 ottobre 2000 e Thomas, il più giovane, il 18 gennaio 2001.

: raggiungono il successo nel 2015. Damiano nasce l’8 gennaio del 1999; Victoria il 28 aprile del 2000; Ethan l’8 ottobre 2000 e Thomas, il più giovane, il 18 gennaio 2001. Età : 22 (Damiano), 20 (Victoria), 20(Thomas), 20 (Ethan)

: 22 (Damiano), 20 (Victoria), 20(Thomas), 20 (Ethan) Luogo di nascita : Roma

: Roma Professione : musicisti

: musicisti Altezza : non ancora disponibile per nessuno dei 4 membri della band

: non ancora disponibile per nessuno dei 4 membri della band Peso : non ancora disponibile per nessuno dei 4 membri della band

: non ancora disponibile per nessuno dei 4 membri della band Tatuaggi : Damiano ha più volte mostrato tatuaggi su braccia, spalle e petto oltre che sul lato b. Thomas invece dovrebbe avere una M ed una A sull’inguine.

: Damiano ha più volte mostrato tatuaggi su braccia, spalle e petto oltre che sul lato b. Thomas invece dovrebbe avere una M ed una A sull’inguine. Followers su Instagram: 661 mila l’account ufficiale, Ethan ne ha 133 mila, Damiano 503 mila, Thomas 118 mila ed infine Victoria 288 mila.

661 mila l’account ufficiale, Ethan ne ha 133 mila, Damiano 503 mila, Thomas 118 mila ed infine Victoria 288 mila. Sito web: www.maneskin.it/multilink

I Maneskin vedono la loro origine dal rapporto fra la bella bassista Victoria De Angelis e l’altrettanto giovane chitarrista Thomas Raggi, i quali si conoscono fin dai tempi delle medie. I due amici nel 2015 a circa quindici anni di età decidono di fondare il gruppo.

I due però decidono di aggiungere membri alla band ed infatti successivamente vi si unisce il cantante e frontman Damiano David. I Maneskin diventano tre ed infine tramite un annuncio postato su Facebook, risponde alla chiamata il batterista Ethan Torcio che si aggiunge alla band.

Maneskin ad X-Factor

Nel 2017 partecipano all’undicesima edizione del talent di successo X-Factor Italia. Superano le prime fasi del programma già con grande successo, e durante lo show la loro notorietà aumenta esponenzialmente diventano sin da subito molto popolari fra i giovani. Si classificano al secondo posto dietro a Lorenzo Licitra che si guadagna la vittoria.

Durante la loro permanenza ad X-Factor esce il loro primo singolo di successo “Chosen”, certificato doppio disco di platino dalla FIMI. Fra i giudici di quella edizione vi era Fedez che parteciperà anche lui a Sanremo 2021 assieme a Francesca Michielin.

Il successo che il gruppo riceve dopo la partecipazione al programma li porta a calcare palchi e concerti con canzoni di successo come “Torna a casa” e “Vent’anni”. Una carriera in salita e che li porta nel 2020 ad essere parte dell’edizione 2021 di Sanremo.

Maneskin a Sanremo 2021

I Maneskin raggiungo Sanremo dove gareggeranno con il brano “Zitti e buoni” che preannunciano essere in pole per la vittoria. Nella serata dedicata ai duetti e cover di Sanremo 2021, i Maneskin interpreteranno “Amandoti” dei CCCP in duetto con Manuel Agnelli.

Sui social i ragazzi hanno fatto un conto alla rovescia per l’inizio dell’anno zero in riferimento alla loro partecipazione a Sanremo. Il gruppo si esibirà il 2 marzo, durante la prima serata. “Zitti e buoni” è pronto ed il palco sarà tutto per loro per il loro debutto all’Ariston.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Maneskin: ‘Vent’anni’, testo e video

Precedentemente alla canzone “Zitti e Buoni” che i giovani ragazzi porteranno sul palco dell’Ariston, 3 mesi fa la band ha pubblicato “Vent’anni” una canzone che provoca ed incoraggia le nuove generazioni a prendere in mano le redini del proprio mondo. Vediamo in dettaglio il testo ufficiale.

Io c’ho vent’anni

Perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi

Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro

Che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri

Ma c’ho solo vent’anni

E già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso

Ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo

Quindi scegli le cose che son davvero importanti

Scegliamo oro o diamanti, demoni o santi

E sarai pronto per lottare, oppure andrai via

E darai la colpa agli altri o la colpa sarà tua

Correrai diretto al sole oppure verso il buio

Sarai pronto per lottare, per cercare sempre la libertà

E andare un passo più avanti, essere sempre vero

Spiegare cos’è il colore a chi vede bianco e nero

E andare un passo più avanti, essere sempre vero

E prometti domani a tutti parlerai di me

E anche se ho solo vent’anni dovrò correre

Io c’ho vent’anni

E non mi frega un cazzo, c’ho zero da dimostrarvi

Non sono come voi che date l’anima al denaro

Dagli occhi di chi è puro siete soltanto codardi

E andare un passo più avanti, essere sempre vero

Spiegare cos’è il colore a chi vede bianco e nero

E andare un passo più avanti, essere sempre vero

E prometti domani a tutti parlerai di me

E anche se ho solo vent’anni dovrò correre

Per me

E sarai pronto per lottare, oppure andrai via

E darai la colpa agli altri o la colpa sarà tua

Correrai diretto al sole oppure verso il buio

Sarai pronto per lottare, per cercare sempre la libertà

C’hai vent’anni

Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi

E farà male il dubbio di non essere nessuno

Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri

Ma c’hai solo vent’anni