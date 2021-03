L’influencer Paola Turani potrebbe essere in dolce attesa? Un dettaglio veramente sottile non è sfuggito ai fan, che si interrogano sulla questione.

Che la vita degli influencer sia sotto gli occhi di tutti non è certamente una novità.

Da quando i social hanno preso piede nella nostra vita quotidiana, anche i personaggi famosi sono diventati, improvvisamente, “accessibili“.

Gli influencer, poi, sono particolarmente esposti a questo tipo di comunicazione. Abituati come sono a condividere tutti i dettagli della propria vita con i fan, spesso capita che i loro follower riescano a capire prima di tutti cosa succede nella loro vita.

Oggi è il caso di una influencer e modella bergamasca, che potrebbe essere incinta: ecco il dettaglio che svela tutto.

Paola Turani è incinta? Il dettaglio scoperto dai fan cambia tutto

Modella ed influencer e, come si legge nella sua bio di Instagram, “anche perito agrario“.

Paola Turani, classe 1987, appassionata di Instagram e di TikTok (anche se non è ai livelli di Charli D’Amelio) potrebbe essere incinta. A “scoprire” la notizia sono stati i suoi fan che non sono di certo pochi: più di un milione di persone, infatti, la segue tutti i giorni sui social!

Appassionati come sono della vita della loro “Tury“, i follower dell’influencer hanno, però, fatto una scoperta veramente niente male. A quanto sembra, infatti, Paola potrebbe essere rimasta incinta. La tesi viene sostenuta dagli ultimi profili a cui l’influencer avrebbe messo il “segui” su Instagram: “@pregnancysession” “@cute_pregnancy” e “@la_tua_ostetrica“.

Profili veramente inequivocabili e che potrebbero rappresentare un chiaro indizio verso la lieta notizia.

Sono giorni che i fan ed i follower di Paola le chiedono notizie riguardo una presunta gravidanza.

L’esposizione mediatica alla quale si sottopongono gli influencer, infatti, spesso è pesate come un macigno e li rende estremamente vulnerabili di fronte queste domande.

Nello specifico e negli ultimi tempi, Paola Turani si è trovata sotto un “fuoco incrociato” di domande a tema maternità.

Ultimamente, infatti, la modella non fa altro che condividere foto nelle quali si copre, strategicamente, la pancia con un braccio.

I fan, che non vedono l’ora di accogliere un “piccolo Tury” non si sono di certo risparmiati ed hanno iniziato a domandare sempre più spesso alla loro beniamina se fosse incinta.

Paola, però, ha risposto sempre in maniera piuttosto dura a queste domande, sostenendo che si tratta di questioni molto sensibili e personali.

Non molto tempo fa l’influencer era salita alla ribalta delle cronache quando aveva dichiarato il suo supporto a Gabrielle Caunesil, modella ed imprenditrice francese.

La famosa (e quasi “angelo” di Victoria’s Secret) Caneusil aveva deciso di raccontare il suo difficile percorso legato all’endometriosi, una malattia con cui combatte da 15 anni e che l’ha obbligata a sottoporsi a due interventi.

L’intervento, per fortuna, ha avuto esito positivo ma ha permesso alla modella francese di accendere i riflettori su questa condizione.

L’endometriosi, spesso ignorata dalle donne, può portare a risultati e conseguenze veramente disastrose.

Paola Turani aveva supportato la modella, uscendo allo scoperto e dichiarando che Gabrielle le aveva dato la forza di raccontare la sua storia, per certi versi molti simile.

Proprio per la delicatezza dell’argomento, quindi, la questione gravidanza ed i commenti inopportuni di tanti fan sono diventati presto troppo pesanti da sopportare.

Oggi, però, la scoperta ha acceso le fantasie dei fan. Questi profili a tema “mamma” e le strane “pose” che Paola Turani ha sfoggiato negli ultimi tempi, hanno fatto fare “due più due” ai fan, che si stanno scatenando. Secondo le indiscrezioni, quindi, Paola Turani potrebbe star per annunciare una dolcissima notizia.

Che anche lei, esattamente come Belen Rodriguez, si sia fatta tradire dalla mole di post, foto ed interazioni che giornalmente condivide sul suo profilo?Possiamo solo attendere l’annuncio ufficiale. Nel frattempo, incrociamo le dita per lei!