Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa a Sanremo. Lo svedese sulla partecipazione al Festival e sulla polemica con Lebron

Zlatan Ibrahimovic in forma smagliante a Sanremo. Nonostante il problema fisico che lo ha costretto ad uscire domenica sera nel match di campionato contro la Roma, lo svedese è apparso sorridente in sala stampa durante la presentazione della prima serata del Festival.

Ibra sarà presente in tutte le serate della kermesse musicale, escludendo mercoledì quando il Milan se la vedrà contro l’Udinese. L’attaccante rossonero dal carattere dominante non ha fatto però mancare una frecciatina ad Amadeus (il presentatore di Sanremo è infatti un dichiarato interista): “Come dice lui stesso, meglio essere in squadra con me invece che contro. Siamo così nella stessa squadra”.

A chi gli chiede cosa si aspetta dalla sua partecipazione al festival, il campione svedese ha ammesso di non sapere bene cosa dovrà fare durante le puntate che lo vedranno protagonista. Sicuramente Amadeus punterà a raccontare alcuni aspetti poco conosciuti del giocatore: “Mi piacerebbe far conoscere al pubblico l’Ibrahimovic uomo, il ragazzo”.

Ibrahimovic e la polemica con Lebron: “La politica divide”

Con il calciatore presente in sala stampa non sono ovviamente mancate le domande relative alla recente polemica che ha visto Ibra confrontarsi duramente con il cestista Lebron James. L’atleta dei Lakers era stato criticato dal milanista per aver parlato troppo spesso di argomenti legati alla politica sui social.

“Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare politici – ha spiegato -. Nel mio sport ci sono atleti da tutto il mondo e tutti sono benvenuti. Non siamo bravi in altre cose: questo voleva essere il mio messaggio. Nessuno puntava al razzismo”.

Dunque polemica chiusa, almeno per il centravanti del Milan. Resta solo da vedere come se la caverà fuori dal campo, anche se siamo sicuri che anche a Sanremo Ibra riuscirà a ritagliarsi uno spazio da protagonista.