Sanremo 2021, finalissima Auditel con 10.7 milioni di telespettatori e il 53,5% di share. 10.715.000 telespettatori e il 53,5% di share per l’ultima puntata del Festival



Si riprende alla grande il Festival di Sanremo nell’ultima serata. Proprio nella serata (o meglio, della nottata) della finalissima, la kermesse condotta da Amadeus tocca numeri importanti dal punto di vista degli ascolti Auditel. Superato il 50% di share, con il 53.5%. I telespettatori sono stati 10.715.000 milioni. Numeri ragguardevoli che riscattano i risultati deludenti delle precedenti serate.

Va detto che, in ogni caso, i numeri sono peggiori (e non di poco) rispetto a quelli della passata edizione. La finale del 2020 fu vista da 11.477.000 telespettatori, con il 60,6% di share, mentre nel 2019 10.6 con il 56% di share, nel 2018 12.1 con il 58.3%, nel 2017 12 con il 58.4%, nel 2016 11.2 con il 52.5%.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Sanremo 2021, dati Auditel positivi per l’ultima serata

Togliendo i grandi ascolti dell’edizione 2020, la finale di ieri del Festival si è messa più o meno in linea con quelle delle passate edizioni. Va precisato che le rilevazioni Auditel si sono concluse alle ore 2, ma la serata è andata avanti fino alle 2.35 circa del mattino. Se non è un record, poco ci manca. Solo i più “resistenti” hanno potuto vedere la premiazione in diretta della canzone vincitrice, quella dei Maneskin.

Tutto sommato un buon risultato per Amadeus, che dopo una partenza non esaltante (sempre in termini di ascolti) si è ripreso in corsa alzando i numeri nelle ultime due puntate. Un Festival particolare, che ha pagato qualcosa in termini di ascolti soprattutto a causa del grande numero di cantanti “poco conosciuti” tra i big, che ha spiazzato il pubblico. Di contro, tutta la parte relativa alle nuove proposte è stata ridotta e compressa il più possibile.