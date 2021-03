Sanremo 2021, Amadeus ha fatto intendere che non sarà più il conduttore del Festival. Chi al suo posto nella prossima edizione? C’è un favorito

Amadeus ha concluso ieri l’edizione 2021 del Festival di Sanremo, una serata finale con ascolti in crescendo. Per il conduttore è stata la seconda esperienza consecutiva alla guida della kermesse: normalmente, ogni presentatore (che è anche direttore artistico) ha un accordo per presentare tre edizioni consecutive del Festival. Eppure, per Amadeus quella 2021 potrebbe essere l’ultima edizione.

L’ex dj ha fatto intendere di non essere più intenzionato a proseguire con il Festival, e probabilmente avrà presto occasione per spiegare i motivi della sua scelta. Probabilmente, le polemiche attorno a questa edizione (soprattutto in fase organizzativa) e i riscontri non positivi degli ascolti, lo hanno indotto a non rinnovare l’accordo con la Rai.

Sanremo, Amadeus pronto a dire addio: ecco il suo possibile successore

Ecco perché è molto probabile che l’edizione 2022 del Festival avrà un nuovo conduttore e contemporaneamente anche un altro direttore artistico. Ormai è consuetudine che le due figure coincidano: il favorito dovrebbe essere un “big” della canzone italiana. Si tratta del napoletano Massimo Ranieri, vero e proprio “leone” del palco. Per lui il teatro Ariston è di casa, ma non ha mai condotto il Festival. Sono anni, in verità, che il nome di Ranieri circola come forte candidato per la conduzione della kermesse, e stavolta potrebbe essere quella buona.

Il cantante e attore accetterebbe con entusiasmo e sarebbe pronto a portare la sua tipica grinta sul palco dell’Ariston, sperando che l’edizione del prossimo anno possa essere libera dall’incubo Covid. Le aspettative sono, innanzitutto, di vedere di nuovo il teatro Ariston pieno. Non è stato facile per Amadeus e il suo “partner” Fiorello condurre Sanremo (ecco la classifica finale e i vincitori) in una contesto molto particolare, dove gli orchestrali – tra una canzone e l’altra – hanno anche fatto da pubblico in sala.