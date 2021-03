La leggendaria cantante Orietta Berti quest’anno ha fatto parlare di sé durante tutte le serate del festival di Sanremo 2021. Come sempre, una icona assoluta.

Dovrebbe esserle dedicata una serie televisiva dal titolo “Orietta Berti e Sanremo”. La leggendaria artista dalla voce sempre meravigliosa durante queste giornate del festival ha fatto parlare di sé tantissime volte per le vicende che l’anno vista coinvolta.

La leggendaria artista che in scena sul palco dell’Ariston c’è stata per la prima volta nel 1966 in questa edizione del 2021 ha davvero lasciato “un segno dietro l’altro”. Un Sanremo per lei assolutamente indimenticabile come mai affrontati fino ad ora.

La regina indiscussa è lei, Orietta Berti. A partire da quell’inseguimento della polizia che mai ci dimenticheremo e dalla sua proposta di duetto con i “Naziskin” fino ad arrivare alla disavventura di cui parleremo oggi e che ha creato non pochi problemi in albergo e soprattutto nella sua camera.

Orietta Berti, incidente in albergo: “E’ arrivata fino al corridoio”

La leggendaria cantante italiana ha infatti raccontato di aver allagato la sua stanza d’albergo dopo aver cercato di mettere dei fiori in acqua. Secondo infatti quanto ha raccontato la simpaticissima artista le erano arrivati dei fiori in regalo e lei aveva cercato di rimediare al fatto di non avere un vaso.

Una soluzione semplice che però le ha portato non pochi problemi siccome li ha messi dentro al lavandino e si è poi dimenticata di chiudere il rubinetto. La signora della musica si è ritrovata quindi con la propria camera completamente allagata. L’acqua era addirittura arrivata nel corridoio.

Per evitare di creare ulteriori problemi la sempre simpatica cantante ha passato quasi tutta la notte, secondo quanto racconta a Marco Liorni ad Italia Sì, con gli asciugamani nel tentativo di asciugare tutta l’acqua che purtroppo si era riversata sui pavimenti. Il tutto infatti sarebbe durato a lungo perché l’acqua era davvero tanta.

La donna ha poi fatto una diretta Instagram con un altro dei cantanti in gara, il bellissimo Fedez, con cui si è mostrata rilassata e pronta alla finale. Nulla sembra scoraggiare l’artista che sul palco ha già sfoggiato dei look fantastici ed iconici.

Questa sera Orietta Berti è pronta a giocarsi il tutto per tutto e salire sul podio della settantunesima edizione del festival della musica italiana. Dopo tutte le vicende che l’hanno coinvolta possiamo dire che su questo festival c’è assolutamente la sua firma.