Chi è Luca Argentero? Scopriamo insieme tutte le informazioni sull’ex concorrente del Grande Fratello diventato un attore e modello.

Forse lo ricorderete come uno dei partecipanti alla terza edizione del Grande Fratello oppure, com’è più probabile, in uno dei ruoli che lo hanno consacrato come attore sul piccolo e sul grande schermo.

Ecco tutte le informazioni su uno dei protagonisti della TV italiana, passato dai reality a film con Michele Placido, Francesca Comencini e Fernan Ozpetek.

Luca Argentero: età, altezza, carriera e Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Nome : Luca Argentero

: Luca Argentero Età : 43 anni

: 43 anni Data di nascita : 12 aprile 1978

: 12 aprile 1978 Segno Zodiacale : Toro

: Toro Luogo di nascita : Torino

: Torino Professione: Attore

Attore Altezza : 185 cm

: 185 cm Peso : 75 kg

: 75 kg Tatuaggi : –

: – Instagram ufficiale: @lucaargentero

Lo abbiamo visto per la prima volta nel 2003 quando partecipò alla terza edizione del Grande Fratello; sebbene al tempo fosse considerato un belloccio, senza arte né parte, Luca Argentero ha decisamente ribaltato i giudizi sul suo conto!

Dopo essere uscito dalla Casa più spiata d’Italia, infatti, ha lavorato per qualche tempo come modello, lanciato dalla rivista mensile Max ma, dopo due anni di studio intenso, ha poi decisamente conquistato il mondo del cinema!

Dopo l’esordio nella serie Carabinieri, per Luca è iniziato un lunghissimo percorso che, tra cinema e TV, lo ha portato a toccare vette veramente importanti.

Dopo aver condotto le Iene insieme ad Ilary Blasy ed aver recitato in tantissimi film la fianco di star come Claudia Gerini, Julia Roberts, Violante Placido e Claudia Pandolfi, possiamo ben dire che la sua carriera è decollata!

Luca Argentero: moglie e figli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Nel 2009, Luca Argentero ha portato all’altare l’attrice Myriam Catania alla quale era legato sentimentale da cinque anni. Purtroppo, però, i due hanno visto finire il loro amore dopo dodici anni.

La coppia si è separata nel 2016.

A peggiorare il tutto ci sono stati i giornali di gossip che, all’epoca, imputarono la separazione dei due alla conoscenza fatta da Luca di Cristina Marino.

I due si sarebbero incontrati sul set di “Natale ai Caraibi” e proprio lì, secondo quanto riportato dalle fonti delle indiscrezioni, sarebbe nata la scintilla che avrebbe provocato la fine del matrimonio dell’attore.

I due, però, hanno sempre smentito le voci che li volevano aver iniziato la relazione durante il matrimonio di Luca.

La coppia, che al momento non si è ancora sposata, ha annunciato nel Dicembre del 2019 di aspettare una bambina, nata il 20 Maggio del 2020.

La figlia di Luca Argentero si chiama Nina Speranza Argentero ed è la prima bambina della coppia.

I due hanno anche rilasciato un comunicato ufficiale veramente duro contro tutti coloro che hanno deciso di “vendere” e pubblicare foto di gossip con il volto della loro bambina.

Il messaggio è, evidentemente, importantissimo: invece di “svendere” l’immagine di propria figlia, Cristina marino e Luca Argentero preferiscono tutelarne la privacy.

Luca Argentero al Grande Fratello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Torniamo al 2003, quando Luca Argentero è solo uno dei concorrenti del Grande Fratello, programma che all’epoca veniva ancora visto come un vero e proprio “esperimento“.

Sotto la conduzione di Daria Bignardi, però, il format aveva iniziato veramente a catturare l’attenzione del pubblico.

Luca, che al tempo faceva il barman, conquistò le simpatie non solo degli spettatori a casa ma anche della concorrente Floriana Secondi che provava per lui una passione senza pari.

Tutti i tentativi di conquistarlo, però, si risolsero in un nulla di fatto tranne che per un bacio, dato durante una delle prove, e che suggellò l’amore della concorrente romana per Luca Argentero.

Luca si classificò terzo, resistendo quindi per tutta la durata della trasmissione: di certo, per lui, il Grande Fratello ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio.

Dopo essersi fatto notare per la sua avvenenza, però, possiamo davvero dire che è stato il lungo lavoro di studio del mestiere dell’attore che gli ha regalato questa carriera così prolifica!

I film più famosi di Luca Argentero