Covid-19, bollettino del 12 marzo 2021: tutti i numeri del contagio in Italia grazie al Ministero della Salute e alla Protezione Civile



I numeri ufficiali forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute ogni giorno aiutano ad inquadrare lo stato sulla pandemia da Coronavirus nel nostro Paese. Su InstaNews potrete consultarli in tempo reale.

Totale casi: 26.824 contagiati

Tamponi: 369.636

Dimessi/Guariti: 14.443 guariti

Ricoverati: +409

Terapie intensive:+55

Lombardia: +6.262 Veneto: +1.932 Piemonte: +2.929 Campania: +2.644 Emilia Romagna: +3.477 Lazio: +1.757 Toscana: +1.304 Sicilia: +679 Puglia: +1774 Liguria: +406 Friuli Venezia Giulia: +971 Marche: +874 Abruzzo: +515 Sardegna: +106 P.A. Bolzano: +147 Umbria: +219 Calabria: +305 P.A. Trento: +281 Basilicata: +144 Molise: +72 Valle d’Aosta: +28

Nuovo Dpcm Pasqua: dal 3 al 5 apfrile tutta Italia in zona rossa e cambiano anche i criteri per l’attribuzione delle zone

Manca solo la comunicazione ufficiale, ma è arrivato il via libera dal Consiglio dei ministri al nuovo Dpcm con le misure anti-Covid. La più importante è legata ai numeri. Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile tutte le regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa.

Inoltre tra sabato 3 aprile e lunedì 5 aprile, quello di Pasquetta, tutta Italia sarà in zona rossa senza distinzione. Inoltre dal 15 marzo al 2 aprile oltre al 6 aprile, tutte le Regioni che hanno dati da zona gialla saranno comunque in zona arancione. Ma tanto da lunedì prossimo saranno moltissime a finire in arancione e ben 9 secondo le previsioni passeranno in rosso.

L’idea del governo Draghi è quella di creare una zona franca almeno fino a quando il numero di vaccinazioni giornaliere non salirà in maniera importante. E da lunedì 15 in effetti sarà possibile prenotarli anche per la fascia da 70 a 79 anni.