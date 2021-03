Heather Parisi ha deciso che né lei né altri membri della sua famiglia faranno il vaccino contro il Covid-19. Il motivo è legato a sua madre.

Con un lungo post di Instagram, la famosissima show-girl americana ha deciso di condividere i suoi pensieri sul vaccino del Covid-19 e le sue riflessioni riguardo la sua pericolosità.

Nei giorni scorsi, infatti, la ballerina di Los Angeles era finita nel mirino delle critiche a causa di una querelle con Selvaggia Lucarelli, sempre riguardante il vaccino.

Per la Parisi, però, la libertà di scelta è quello che considera fondamentale: lei non è no-vax ma free-vax e cioè preferisce che tutti possano decidere in autonomia.

Dopo quanto successo alla madre, però, la ballerina ha deciso di condividere il suo punto di vista in maniera ancora più ferma.

Heather Parisi su Instagram: “Mia madre è irriconoscibile”

Un lungo post, nel quale Heather Parisi sfoga la sua tristezza e la sua rabbia per le condizioni della mamma Anita, 85 anni.

A quanto sembra, infatti, Anita Parisi ha deciso di sottoporsi al vaccino Moderna contro il Covid-19 anche se la figlia era contraria.

Secondo quanto riportato da Heather Parisi, però, purtroppo la situazione sembra essersi aggravata.

“Il suo secondo jab è stato una settimana fa e da allora è iniziata una terribile odissea fatta di mille complicazioni di salute che l’hanno costretta prima a letto e poi all’ospedale.

Ha il corpo semi immobilizzato, gonfiore agli arti superiori e inferiori, labbra gonfie e vertigini e, secondo il dottore, è a rischio embolia.”

“Mia madre è irriconoscibile. Al momento è a casa, ma se la situazione perdura ancora qualche giorno, il dottore ha detto che il ricovero sarà necessario di nuovo. Il dottore si è anche premurato di rassicurare che trattandosi di una donna anziana, “c’era da aspettarselo e che l’età non aiuta”. Grazie dottore, ora dormo sonni più tranquilli“.

A quanto sembra, quindi, la signora Parisi sembra aver sofferto di alcune delle conseguenze che, purtroppo, bisogna mettere in conto al momento di fare il vaccino. Heather Parisi, però, ha deciso di riportare cosa stesse succedendo per spiegare il suo rifiuto verso il vaccino.

Invece di volersi definire no-vax (e cioè una di quelle persone che credono, senza alcun fondamento scientifico, che i vaccini siano dannosi per la salute), Heather Parisi è una free-vax. Pensa, quindi, che ognuno debba decidere in autonomia se e quando fare il vaccino.

In questo caso, quindi, la difficile esperienza della madre starebbe confermando i dubbi che Heather Parisi. Dubbi che non ha mai nascosto di avere riguardo gli strumenti che abbiamo, al momento, per combattere il Covid-19. Le parole del dottore, poi, di certo non l’hanno tranquillizzata.

Sapere che la mamma, anche se anziana, avrebbe avuto delle complicazioni non basta a far stare tranquilla la famosa ballerina.

Al momento, quindi, Heather Parisi è assolutamente contraria al vaccino: la polemica, sotto il suo post, si è già accesa!