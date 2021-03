Chi è Thomas Markle Junior? Dal passato di Meghan arriva la famiglia non reale e che gli ha dato i natali. Vediamo cosa sappiamo sul cognato di Harry.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official)

Parliamo della ex coppia reale più chiacchierata del momento a seguito delle vicende che li hanno visti coinvolti. Un divorzio reale che ha fatto la storia. Una separazione fra un principe erede al trono e la propria famiglia per amore della propria moglie.

Sembra quasi la trama di un film quella che coinvolge la coppia di amanti, Meghan Markle ed il Principe Henry, meglio noto come Harry. Il tutto ha però scatenato reazioni da tutto il mondo soprattutto a seguito di quella intervista che a tratti ripercorreva quasi la vita della principessa Diana.

Questa sera a Live non è la d’Urso, ai microfoni della bella conduttrice partenopea ha deciso di prendere la parola il fratello di lei. Un appello che arriverà dalle viscere e dal cuore della famiglia Markle e che sicuramente farà parlare non poco. Andiamo a vedere chi è Thomas Markle Junior.

Chi è Thomas Markle Junior: il fratello di Meghan pronto a dire la sua verità

Nome : Thomas Markle Junior

: Thomas Markle Junior Età : 53 anni

: 53 anni Data di nascita : 1968

: 1968 Segno zodiacale : non ancora disponibile

: non ancora disponibile Luogo di nascita : non ancora disponibile

: non ancora disponibile Professione: non ancora disponibile

non ancora disponibile Tatuaggi : nessun tatuaggio visibile

: nessun tatuaggio visibile Altezza: 180 cm

180 cm Peso: non ancora disponibile

non ancora disponibile Curiosità: nel 2018 la sorella Samantha aveva puntato il dito contro Meghan a Domenica Live perché non aveva invitato la famiglia al suo matrimonio. “Nostro padre è in continua sofferenza perché si è allontanata dalla sua famiglia. Un motivo non c’è, non ne abbiamo la minima idea. Per questo parliamo attraverso tv e giornali. Vedo che Meghan è felice ma non può ignorare la sua famiglia” disse allora la sorella e probabilmente ne avrà da ridire anche lui.

La famiglia Markle non ha ancora espresso nulla a riguardo dell’intervista ch eha visto coinvolta Meghan assieme a suo marito Harry. Fatto sta che però i due si sono soffermati ovviamente sulla famiglia reale di Henry per gli amici Harry più che sui Markle stessi.

Thomas Markle Junior è il fratellastro di Meghan in quanto condividono lo stesso padre ma hanno due mamme diverse. Questa sera l’uomo è pronto a parlare ai microfoni di Live non è la d’Urso e raccontare retroscena inediti e la propria versione dei fatti. Guai in vista per la famiglia Markle?