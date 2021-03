L’intervista ad Harry e Meghan condotta da Oprah Winfrey ancora non è uscita e già sta facendo scalpore: ecco un’anticipazione.

Razzismo, colpi bassi, istigazioni al suicidio, lacrime e paura: tutto questo (ed anche di più) promette di essere l’argomento della lunga intervista realizzata da Oprah Winfrey ai coniugi (ex reali) Harry e Meghan.

Tutto il mondo sta aspettando di conoscere il contenuto vero e proprio dell’intervista ma, per ora, si conoscono solo pochi dettagli. Di certo, però, quel poco che è emerso fa già veramente drizzare i capelli a tutti i fan della monarchia!

Ecco, in particolare, che cosa ha detto Meghan riguardo il rapporto della Corona con suo figlio Archie.

Intervista di Harry e Meghan: il razzismo della Corona contro Archie

Secondo quanto riportato anche da Vanity Fair, l’intervista che vede protagonisti Meghan Markle ed il principe Harry (le anticipazioni sulle dichiarazioni del figlio di Diana le trovate qui) promette di svelare tantissimi dei retroscena della Famiglia Reale.

Gli esperti della monarchia sostenevano, poco tempo fa, che i reali non sarebbero sopravvissuti alla fine di Elisabetta: che abbiano ragione?

A vedere le opinioni rilasciate online dai fan e dai detrattori degli ex duchi del Sussex, un fondo di verità potrebbe esserci.

Meghan ed Harry, infatti, non si sono veramente trattenuti ed hanno parlato a “ruota libera” di moltissimi dei problemi e delle criticità che hanno riscontrato nella Famiglia Reale.

Incalzati da Oprah Winfrey (una vera e propria autorità nel mondo giornalistico americano), i due hanno fatto rivelazioni decisamente scioccanti.

In attesa di vedere l’intervista integrale (che andrà in onda, qui in Italia, domani martedì 9 Marzo 2021), possiamo già fornirvi qualche spunto di riflessione.

Meghan, infatti, ha affrontato moltissimi argomenti, tutti decisamente sensibili: l’intervista tocca punti scottanti come il suicidio e la depressione, fino ad arrivare, anche, al razzismo.

Eh sì, perché non basta che Meghan sia divorziata (orrore) ed anche poco più grande di suo marito: a quanto pare, infatti, uno dei motivi per cui è stata trattata così freddamente dalla Famiglia Reale avrebbe a che fare con il colore della sua pelle.

Per tutta la durata dell’intervista, Meghan si riferisce alla Famiglia Reale chiamandola The Institution, che possiamo tradurre come “l’Istituzione“.

Un tentativo questo, forse, di dividere i protagonisti umani (con i loro pregi e difetti) dal loro ruolo, per l’appunto, istituzionale.

Non basta questo, però, a nascondere l’orrore che si prova leggendo anche oggi, nel 2021, frasi di questo genere:

“Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo, né garantita la sicurezza. La famiglia reale ha detto a Harry: «Non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle».”

I funzionari reali, infatti, hanno negato il titolo di principe ad Archie e, in più, gli avrebbero negato anche l’apparato di sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, destinato a tutti i bambini della Corona.

Meghan ha anche dichiarato di non voler dire chi sia stato a proferire queste parole: “Sarebbe un vero problema per loro“.

La notizia, comunque, è decisamente scioccante: nonostante anche Harry e Meghan siano finiti nel mirino dei media per il modo in cui avrebbero strumentalizzato il figlio, infatti, nessuno si aspetterebbe, ancora, commenti razzisti.

L’intervista di Oprah, quindi, svelerà anche questo retroscena.

Quanto sono stati pagati Harry e Meghan? Ecco la risposta

Non mancano, ovviamente, le insinuazioni e le domande su quanto, come e perché gli ex duchi del Sussex abbiano deciso di rilasciare questa intervista decisamente esplosiva.

In molti, infatti, si chiedono: quanto hanno guadagnato Harry e Meghan dall’intervista?

Il Wall Street Journal, comunque, ha chiarito tutti i dubbi.

L’esclusiva dell’intervista, infatti, ha raggiunto un costo veramente spropositato: tra i 7 ed i 9 milioni di euro per il “lusso” di poter trasmettere l’intervista. (Parliamo di una cifra compresa tra i 5,8 ed i 7,5 milioni di euro).

Quasi 70 paesi hanno acquistato i diritti; insomma, Oprah Winfrey ha fatto veramente centro!

Gli spazi pubblicitari nel mezzo della trasmissione, poi, sono stati venduti a “botte” di 325.000 dollari l’uno: più o meno lo stesso costo di uno spot passato durante il Superball.

I duchi del Sussex, però, non hanno ricevuto niente per l’intervista: insomma, hanno deciso di esporsi “gratuitamente”.

Che sia stata la mossa giusta?

Dove si può vedere l’intervista di Harry e Meghan in TV?

“CBS Presents Oprah Winfrey with Meghan and Harry” è già andato in onda negli Stati Uniti d’America questa domenica.

Per i fan italiani della (ex) coppia reale, comunque, ci sono buone notizie.

Domani, martedì 9 Marzo, l’intervista andrà in onda su TV8 alle 21.30. Ovviamente sarà disponibile anche una versione streaming, diffusa dal sito ufficiale di TV8 oppure vi basterà sintonizzarvi sul canale 108 di Sky.