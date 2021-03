A partire da oggi ci sarà un nuovo “dinamico duo” a dirigere “Striscia la notizia”. Ecco chi sono i due nuovi conduttori di Antonio Ricci.

La trasmissione ideata da Antonio Ricci vedrà avvicendarsi due nuovi conduttori dietro il bancone del Tg satirico più seguito d’Italia.

Ecco chi sono le nuove leve che ritorneranno a condurre lo show in onda dal lunedì al sabato su Canale5, ogni volta alle 20.30.

Curiosi di conoscere chi sostituirà Enzo Iachetti ed Ezio Greggio e rimarrà al “timone” fino a fine Marzo?

Striscia la notizia: da stasera Gerry Scotti e Francesca Manzini nuovi conduttori

Da stasera, lunedì 8 Marzo 2021, ci saranno due nuovi conduttori del Tg satirico più conosciuto d’Italia.

Gerry Scotti e Franceca Manzini, infatti, sostituiranno Enzo Iachetti ed Ezio Greggio alla conduzione di Striscia e rimarranno al timone fino al 27 Marzo.

Già qualche tempo fa, infatti, il programma aveva dovuto salutare due conduttori veramente storici ed il cambio di rotta ha permesso a nuovi presentatori di farsi avanti.

“Nuovi“, fino ad un certo punto se contiamo che Gerry Scotti è alla sua undicesima conduzione ed ha, al suo attivo, più di 300 puntate!

Il famosissimo showman ha commentato così:

“Sono passati 24 anni dalla mia prima conduzione del Tg satirico ma, sembra incredibile anche a me, l’emozione è sempre la stessa. Non è più la stessa, invece, la scrivania che il sottoscritto ha sfondato“. Il presentatore si riferisce all’episodio che risale a 21 anni fà. In coppia con Gene Gnocchi, durante l’ingresso in scena la scrivania non resse al peso non indifferente di zio Gerry. (clicca qui per vedere la puntata)

Gerry Scotti, infatti, ha già condotto più di una volta Striscia la notizia ed, al suo fianco, c’era già stata Francesca Manzini che, invece, ha commentato così il ritorno dietro la scrivania:

“Tornare a Striscia al fianco di Gerry dopo un anno ha il sapore di casa, di felicità, di gratitudine e di responsabilità. E, come disse qualcuno… ‘se mi sbaglio mi corrigerete’“.

I due, insomma, sono una coppia decisamente rodata e non avranno problemi a conquistare (e riconquistare) il pubblico di appassionati.

In casa Striscia, quindi, c’è grande emozione per la “prima” puntata di stasera con la quale i due torneranno a farci ridere ed emozionare.

Il direttore di rete, Giancaelo Scheri, ha infatti commentato:

“Saluto e ringrazio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, autentiche colonne del TG satirico di Antonio Ricci, che da sempre nobilita l’access di Canale 5. E do il benvenuto a Gerry Scotti e Francesca Manzini: uno senatore di Canale 5 e l’altra talento dell’imitazione e non solo. In bocca al lupo a tutti!.”

Insomma, il “senatore” di Canale 5 è pronto a tornare sugli schermi e porta con sé una ventata di freschezza, talento e novità: pronti a sintonizzarvi stasera?