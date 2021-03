Covid-19, bollettino dell’8 marzo 2021: i numeri in tempo reale

Lombardia: +2.301 Veneto: +757 Piemonte: +1.214 Campania: +1.644 Emilia Romagna: +2.987 Lazio: +1.175 Toscana: +1000 Sicilia: +515 Puglia: +594 Liguria: +215 Friuli Venezia Giulia: +415 Marche: +349 Abruzzo: +273 Sardegna: +68 P.A. Bolzano: +88 Umbria: +42 Calabria: +89 P.A. Trento: +83 Basilicata: +30 Molise: +36 Valle d’Aosta: +30

Oggi è tornato a parlare il premier, Mario Draghi, con un breve videomessaggio per l’8 marzo ma soprattutto per le misure contro la pandemia. ” Ci troviamo tutti di fronte a un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana”.