Avanti un altro! è pronto per una nuova stagione nel preserale di Canale 5. Il game show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti festeggia un record

L’attesa dei fan è finita: da oggi, lunedì 8 marzo, e per i prossimi mesi la fascia preserale di Canale 5 sarà occupata dal quiz dei record. Torna infatti Avanti un altro! che prende il posto delle repliche di Caduta libera. L’ideale staffetta tra Gerry Scotti e Paolo Bonolis, supportato come al solito da Luca Laurenti, non è banale perché il game show è pronto per tagliare un traguardo importante, con numeri da record.

Per Avanti un altro! infatti questo sarà il decimo anno di vita, segno che il programma è ancora fresco, vitale e convincente come quando ha debuttato. E non ostante la pandemia in corso, che ha costretto la produzione e gli autori ad apportare alcune modifiche nel copione, ritroveremo le stesse passioni e le stesse risate di sempre.

A fare gli onori di casa sempre loro due, Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In questo giorni li abbiamo visto nello sport per il lancio del quiz show mentre cercavano di spegnere le candeline sulla torta per il, decennale con risultati improbabili. Da questa sera però riprenderanno il loro ruolo di mattatori dello studio per rinverdire i fasti di una coppia che di successo in successo va avanti da 30 anni. Avevamo cominciato a lavorare insieme con Urka!, quiz su Italia 1 nel 1991 e da allora non si sono più lasciati.

Avanti un altro! comincia la nuova stagione: le conferme e le facce nuove in studio

La formula vincente di Avanti un altro! non cambia e non cambiano nemmeno molte facce amatissime dal pubblico. Torna infatti il salottino, un mix di personaggi strampalati e per questo vincenti. A guidarlo c’è Claudia Ruggeri, per tutti Miss Claudia, la bellissima cognata di Bonolis (nella vita reale), che vanta ogni anno di più un numero crescente di follower.

Con lei anche Maria Mazza nei panni della dottoressa, il ‘bonus’ Daniel Nilsson, la ‘bona sorte’ Francesca Brambilla, la ‘bonas’ Sara Croce e Laura Cremaschi altre al mitico iettatore, Franco Pistoni, Spicca, infine, la bonas Sara Croce. Ma saranno anche introdotte figure inedite: come Carmen Di Pietro nelle vesti di poetessa, oppure due ragazze rappresentanti del Nord e del Sud che faranno domande a tema.

Rispetto al recente passato, causa Covid le donne del pubblico non potranno più assaltare il ‘bonus’ quando entra in studio e sia lui che la ‘bonas’ non potranno stare vicino al concorrente di turno. Anche il numero degli spettatori in studio è stato ridotto ma non cambia la formula, compreso il gioco finale con le domande al contrario.