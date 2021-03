Caduta libera, Gerry Scotti confessa il suo rammarico maggiore legato al passato prima di diventare famoso: “Ogni volta che ci penso…”

Il successo di Caduta Libera, il game show che ci fa ormai compagnia dal 2015 nel preserale di Canale 5, è anche la conferma della popolarità intramontabile di Gerry Scotti. Il volto di Mediaset più popolare e amato, insieme a Maria De Filippi, negli ultimi trent’anni ha firmato soltanto successi ed è diventato un uomo realizzato. Ma come tutti coltiva qualche rimpianto e il suo rammarico maggiore è legato agli anni della gioventù.

Lo ha raccontato, aprendosi davanti al pubblici e ad uno dei concorrenti che avevano fatto un percorso brillante nel gioco. Quando il giovane gli ha raccontato di aver studiato diritto privato, Gerry ha ammesso che quello resta il suo rimpianto. Era iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza a Milano, ha sostenuto positivamente 23 esami dei 26 nel piano di studi e gli mancava poco per laurearsi.

Ma poi ha mollato ed è sicuro con quel gesto di aver dato un grande dolore ai suoi genitori. “Sono stato veramente un asino“, ha ammesso. Una confessione fatta poi anche negli studi di ‘Verissimo’. Ai suoi genitori sarebbe tanto piaciuto vederlo avvocato e avevano fatto sacrifici enormi per farlo studiare. Si è fermato prima e sa che per loro è stata una sconfitta. Così come quando ha mollato un posto di lavoro fisso per cominciare a lavorare in radio. Ancora non lo sapeva, ma quella è stata la vera svolta della sua vita.

Gerry Scotti, dalla soddisfazione per il figlio Edoardo al dolore più grande: il divorzio

Una parziale rivincita, lo zio Gerry se l’è presa un paio di anni fa quando è stato chiamato per tenere una lezione di televisione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ aveva raccontato la sua gioia: “Per me poi, che ancora mi sento in colpa verso i genitori perché, risucchiato dal lavoro alla radio, mi sono fermato a due esami dalla laurea in legge, è una sorta di riscatto”. Due o tre esami, il mistero rimarrà sempre ma resta la sostanza.

La vera rivincita però per Gerry è arrivata con Edoardo Scotti, il figlio che è appena diventato papà. Lui sì, è laureato anche in maniera brillante prima di intraprendere la carriera di regista. Ora che può coccolarsi la piccola Virginia (nome che è anche il suo all’anagrafe) ha scoperto una nuova gioia dopo il periodo buio della positività al Covid.

Il tema della famiglia è ricorrente nelle sue riflessioni. Edoardo è nato dal suo primo matrimonio, con Patrizia Grosso alla quale è rimasto legato fino al 2002. Poi la separazione, dolorosa: “Per uno con una famiglia come quella nella quale sono cresciuto io – ha raccontato a ‘La Stampa’ – il matrimonio era sacro. Il fatto che il mio sia naufragato è stato un fallimento. Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto”.