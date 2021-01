Edoardo Scotti è l’unico figlio di Gerry Scotti. Scopriamo qualcosa di più sul ragazzo che da poco ha reso nonno il conduttore tv

Gerry Scotti è diventato nonno a dicembre. Il celebre conduttore televisivo non aveva fatto alcun annuncio in merito, ma a svelare la notizia ci ha pensato il settimanale “Gente” che tramite i suoi canali social ha rivelato anche la data in cui la nipote Virginia è venuta al mondo: il 15 dicembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gente Settimanale (@gentesettimanale)

Sicuramente una bella notizia per Gerry Scotti dopo che il 2020 gli aveva riservato dei momenti davvero difficili: il presentatore era stato colpito duramente dal coronavirus ed era stato a lungo ricoverato, con alcuni giornali che avevano anche parlato di terapia intensiva per lui.

Virginia è la figlia di Edoardo Scotti, primogenito e unico figlio di Gerry, e di Ginevra Piola, giovane giornalista del gruppo Mediaset. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita di Edoardo.

Edoardo Scotti: data di nascita, carriera e vita privata

Edoardo è nato a Milano il 10 marzo 1992 sotto il segno dei pesci. E’ il frutto del lungo matrimonio, durato dal 1991 al 2009, di Gerry con Patrizia Grosso.

Dopo avere frequentato la American School of Milan, nel 2013 si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Successivamente ha deciso di viaggiare per un lungo periodo negli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles, dove ha perfezionato i suoi studi per diventare regista.

Ha lavorato insieme a papà Gerry nella trasmissione “Lo show dei record”, prima dietro le telecamere e poi nel 2015 come inviato dall’estero: i suoi collegamenti furono particolarmente apprezzati. Negli ultimi anni ha continuato a lavorare dietro le quinte sia per programmi realizzati da Sky che per Mediaset.

Nel 2019 è stato vittima di un incidente con la sua moto che gli ha provocato un femore fratturato e ha fatto preoccupare non poco i suoi genitori. Da qualche anno Edoardo ha una relazione con Ginevra Piola, giornalista del gruppo Mediaset. I due sono molto riservati, a tal punto che anche la notizia della nascita della piccola Virginia è stata svelata quasi un mese dopo e non dai diretti interessati.