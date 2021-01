Sportmediaset, tramite il suo account twitter, ha lanciato il sondaggio e gli appassionati di calcio non hanno fatto mancare le loro risposte

Il calcio, si sa, vive spesso di paragoni e confronti con il presente e con il passato. Chi di noi appassionati non si è mai trovato in una discussione del tipo “E’ meglio Maradona o Messi”? In queste occasioni ognuno ha la propria opinione e tira l’acqua al suo mulino, sviscerando numeri, statistiche e cifre record per portare la ragione dalla sua parte.

In realtà una vera e propria risposta esatta non c’è: tutto dipende dal proprio tifo, dal proprio gusto personale, e a poco serve elencare titoli raggiunti visto che il calcio è uno sport di squadra e la storia ci insegna che grandi campioni del presente e del passato hanno vinto molto meno di ciò che meritavano.

Oggi, a poche ore dal match di campionato tra Juventus e Milan, Sportmediaset tramite il suo account twitter ha lanciato un sondaggio in cui chiedeva ai suoi utenti di scegliere tra Kaka e Del Piero.

Sondaggio Kaka vs Del Piero, i due campioni a confronto

Chiaramente i tifosi italiani hanno risposto numerosi, schierandosi a favore dell’ex bandiera della Juventus o prendendo le parti del talento brasiliano. Ma chi dei due ha il miglior palmares? Scopriamolo insieme.

Alex Del Piero ha giocato quasi tutta la sua carriera nel campionato italiano. Con la maglia della Juventus ha conquistato praticamente ogni trofeo: ha vinto 6 volte la Serie A (7, considerando lo scudetto poi revocato), 1 Coppa Italia e 4 Supercoppe Italiane.

In campo internazionale ha vinto 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Supercoppa Intercontinentale. Con la Nazionale Italiana si è laureato campione del mondo nel 2006.

Ricardo Kaka ha invece giocato principalmente in Brasile, Italia e Spagna. Col San Paolo ha vinto soltanto un campionato Paulista, mentre può vantare uno scudetto sia in Serie A col Milan che nella Liga Spagnola col Real Madrid. A questo si aggiungono 1 Coppa di Spagna, 1 Supercoppa Italiana e 1 Supercoppa Spagnola.

Nelle competizioni internazionali Kaka ha vinto 1 Champions League, 1 Mondiale per club e 2 Supercoppe Europee, tutto questo in rossonero. Con la Nazionale ha invece trionfato ai mondiali di Corea e Giappone 2002 e ha vinto anche 2 Confederations Cup. Inoltre il brasiliano, nel 2007, è stato eletto sia Pallone d’oro che Fifa World Player.

Le reazioni su Twitter

Tra i vari commenti su twitter è evidente che sia il tifo a farla da padrone. Ad ogni modo molte persone che hanno scelto Del Piero hanno sottolineato la sua longevità di carriera, mentre chi ha scelto il brasiliano ha tenuto conto proprio del Pallone d’Oro.

Ma che cazzo di sondaggio è? Kaka è durato 2 anni, Del Piero 20.

Non scherziamo neanche eh! https://t.co/zZVkLP12Hx — Vink90🇮🇹 (@Vink901) January 5, 2021

Del Piero un grandissimo campione e uomo squadra che ho sempre stimato, Kakà un fuoriclasse. Non si può vedere un sondaggio del genere — Chrismaekers ACM (@chrisACM1899) January 5, 2021