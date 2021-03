Vaccinati totali:

Guardiamo nel dettaglio i dati relativi ad ogni singola regione. Qui di seguito la tabella complessiva e vediamo anche quella dei singoli territori che mostra l’aumento o la diminuzione dei contagi rispetto ai dati del giorno precedente. Lombardia: Veneto: Piemonte: Campania: Emilia Romagna: Lazio: Toscana: Sicilia: Puglia: Liguria: Friuli Venezia Giulia: Marche: Abruzzo: Sardegna: P.A. Bolzano: Umbria: Calabria: P.A. Trento: Basilicata: Molise: Valle d’Aosta:

Da oggi intanto dopo le polemiche delle ultime settimane, Domenico Arcuri non è più il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al suo posto ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, non prima di aver ringraziato Arcuri per il servizio reso al Paese.

A stretto giro è arrivata anche la reazione di Matteo Salvini con un tweet: “Rimosso il Commissario #Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta!”.