Cosa è successo ad Elettra Lamborghini dopo la sua apparizione decisamente “rigida” a Domenica In? Ecco cosa è avvenuto nei camerini.

Un dolore talmente forte che la famosissima influencer e cantante ha dovuto abbandonare lo studio di Domenica In, senza riuscire a completare l’intervista con Mara Venier.

I fan di Elettra Lamborghini saranno sicuramente preoccupati per la salute della loro beniamina dopo quanto accaduto nel salotto di Domenica In!

Ecco che cosa è successo dietro le quinte, una volta che Elettra è uscita dallo studio.

Attenzione, sono coinvolti un dottore, un ago ed una siringa gigante: insomma, non si tratta di una scena per deboli di cuore!

Elettra Lamborghini a Domenica In: cosa è successo nei camerini

“Guardate che portamento, con il mio collo rotto… impalata!“.

Elettra Lamborghini commentava così la sua situazione di ieri, domenica 28 Febbraio 2021, poco prima di accedere agli studi di Domenica In per farsi, finalmente, intervistare da Mara Venier.

Vestita di un tailleur di Gaelle Paris e con il sorriso sulle labbra, Elettra è entrata in scena, pronta a raccontare parte della sua vita; dopo qualche minuto, però, Mara Venier ha dovuto interrompere l’intervista.

“Mi dispiace vederti così” ha detto la “Zia” d’Italia prima di congedare la famosissima influencer.

Elettra, infatti, stava troppo male per continuare a parlare ed ha dovuto congedarsi dal salotto più famoso d’Italia.

Le sue stories, poi, ci hanno rivelato che cosa è successo qualche minuto dopo.

Dopo essersi spogliata del tailleur ed aver indossato qualcosa di più comodo, Elettra ha dovuto subire il “punturone” di cui le aveva già parlato Mara Venier.

Negli studi dello show, infatti, un medico si era preparato per somministrare una medicina ad Elettra, in modo da aiutarla a muoversi meglio e non sentire più dolore.

Come al solito, Elettra ha deciso di affrontare la prova con il sorriso e l’ironia che tanto la contraddistinguono e la fanno amare dai suoi follower.

“Direi, gifted by la RAI!” commenta allegramente Elettra, riferendosi alla comune usanza delle aziende di regalare agli influencer più famosi dei prodotti che loro, poi, “sponsorizzeranno” nelle stories.

Elettra si riferisce, ovviamente, alla siringa che la dottoressa tiene in mano e che sta per somministrarle.

Prima di effettuare la puntura, Elettra decide di scherzare anche sulle tante “accuse” di aver fatto uso di chirurgia plastica in passato e soprattutto per il suo sedere, da sempre “vittima” di analisi spietate.

“Mi culo es verdarero, bella” dice rivolta alla telecamera del telefono, mentre la dottoressa cerca il punto perfetto per farle la puntura.

Dopo aver scelto la “chiappa fortunata” Elettra è pronta, o così almeno crede.

L’ago è troppo grande: momenti di vera paura per Elettra

Basta poco, però, per trasformare la situazione da uno sketch divertente ad un vero e proprio attacco di panico.

Appena Elettra vede la dimensione dell’ago, infatti, si allontana dalla dottoressa esclamando:

“Oddio ma sei matta? M*****a, che ago, no no!”

L’influencer, infatti, non può sopportare la vista di un ago così grosso, che ha visto riflesso nello specchio. Anche se ride e scherza, Elettra ha sinceramente paura.

La sua assistente, che tiene il telefono, la rassicura dicendole che è un ago normale.

Elettra, però, non è convinta e controlla prima il tappo della siringa; non c’è niente da fare, però, l’ago è proprio quello.

Dopo essersi rassegnata alla realtà ed aver deciso di sdraiarsi sul divano, in modo da non vedere cosa succede, Elettra riceve la puntura.

Appena “pizzicata”, la famosissima cantante esclama: “Ma hai già fatto?”

A quanto pare, quindi, il dolore non è stato così forte e la dottoressa ha saputo gestire la situazione senza problemi.

Un vero sollievo per tutti i fan di Elettra!

Dopo averci scherzato su, chiamandosi a drama queen, la regina del dramma, Elettra ha ripreso la sua vita normale.

Per fortuna, quindi, il suo mal di schiena non è peggiorato e non le ha impedito di uscire a fare una passeggiata questa mattina.

Insomma, tutto bene quello che finisce bene!