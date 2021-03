Chi è Helena Seger, la donna che da più di vent’anni è al fianco di Zlatan Ibrahimović? Scopriamo insieme l’età, la carriera e tutto quello che c’è da sapere su di lei!

Scopriamo insieme chi è la compagna di Zlatan Ibrahimović, ex modella, mamma e manager.

La coppia è una delle più riservate di tutti i tempi; sul profilo di Zlatan non ci sono foto della compagna così come lei stessa non ha mai aperto un profilo pubblico sui social.

Insomma, i due sono un vero e proprio modello di morigeratezza: ma chi è Helena Seger?

Helena Seger: età, altezza, carriera e vita privata

Nome: Helena Seger

Età: 50 anni

Data di nascita: 25 Agosto 1970

Luogo di nascita: Lindesberg, Svezia

Segno zodiacale: Leone

Professione: Modella

Altezza: 1,65 m

Peso: –

Account social: non ne esistono

Partner: Zlatan Ibrahimović

Figli: Maximilian Ibrahimović, Vincent Ibrahimović

La compagna di Zlatan Ibrahimović non potrebbe essere più riservata di così.

Da più di vent’anni, infatti, Helena Seger accompagna, letteralmente e nella vita, il grande campione sportivo e di lei si sa veramente pochissimo.

I due si sono conosciuti nel 2001 e, da quel momento, non si sono più lasciati.

Due figli e vent’anni più tardi pare proprio che i due abbiano fatto la scelta giusta. La loro unione è più forte che mai, i gossip su di loro praticamente inesistenti e di Helena il mondo sa poco o niente.

Quello che possiamo affermare con certezza è che Helena Seger aveva davanti a sé una carriera da modella che ha deciso di abbandonare quando sono nati i suoi due figli.

In un’intervista (una delle poche che concede), Helena ha però dichiarato che non appena Zlatan appenderà gli scarpini al chiodo, sarà lei a darsi da fare e tornerà a lavoro.

Il “patto” tra i due è chiaro; insomma, una volta che non vedremo più Ibrahimović sul campo possiamo star certi che inizieremo a sentir parlare nuovamente di Helena!

A colpire il mondo del calcio, però, è stata anche la decisa differenza d’età che esiste tra i due innamorati.

Helena Seger, infatti, ha ben undici anni di più del suo compagno Zlatan.

A quanto sembra, quindi, i due sono proprio un’anomalia nel mondo del pallone. Lui è più giovane di lei, non ci sono drammi o pettegolezzi e colpi di testa.

Insomma, una relazione da sogno!

Diletta Leotta, Zlatan Ibrahimović ed Helena: c’è stato un triangolo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Sappiamo tutti che Zlatan è una testa calda; molte volte le sue dichiarazioni lo hanno messo nei guai, come dimostra anche l’ultimo botta e risposta con LeBron James.

A quanto pare, però, questa estate ci sono stati segni di una crisi peggiore di una semplice dichiarazione sbagliata!

Secondo le indiscrezioni riportate da Chi, infatti, pare che Zlatan abbia apprezzato particolarmente la compagnia della famosa show-girl Diletta Leotta (al centro delle polemiche per la sua relazione con Can Yaman).

I due sarebbero stati visti cenare insieme; ai paparazzi non è sfuggita la somiglianza tra Diletta ed Helena (nonostante gli anni di differenza) e le insinuazioni hanno fatto presto ad arrivare.

Tra collaboratori che spifferano di appuntamenti mancati, partecipazioni a feste di compleanno non confermate per un soffio e cene a porte chiuse si è visto e sentito veramente di tutto, tranne l’elemento più importante.

Le prove!

La carriera di Helena: ecco cosa fa la compagna di Zlatan

Con una promettente carriera da modella davanti, Helena ha deciso di rinunciare al lavoro quando è rimasta incinta di Maximilian e poi di Vincent.

I due ragazzi (che ora hanno 14 e 12 anni) sono nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008 e la coppia di genitori ha deciso che sarebbero cresciuti in un ambiente il più normale possibile.

Ecco perché, quindi, Helena ha abbandonato la sua carriera professionale per dedicarsi totalmente all’educazione dei suoi bambini ed essere sempre presente in caso di bisogno.

Secondo le indiscrezioni, infatti, Helena si occupa autonomamente dei due ragazzi e non ha mai voluto o richiesto aiutanti, baby-sitter od altro personale in casa.

Attenzione, però, questo non vuol dire che Helena abbia deciso di fermarsi totalmente!

A quanto sembra, infatti, è lei a gestire il giro di affari di Zlatan, occupandosi dei suoi impegni e dei suoi affari.

Insomma, è diventata la sua manager e, di certo, non deve essere un compito facile.

Il famoso calciatore “vale” quasi 12 milioni di euro l’anno; insomma non si tratta certo di un lavoro da poco gestirlo!