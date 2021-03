Scopriamo insieme le informazioni su Vera Gemma, attrice e scrittrice romana figlia del famoso attore Giuliano Gemma e amica di Asia Argento!

Figlia d’arte, come la denominarono anche a Pechino Express, ma un talento vero nel campo della scrittura e della recitazione teatrale: scopriamo insieme chi è la figlia di Giuliano Gemma ed amica di Asia Argento che vedremo stasera “approdare” sulle spiagge dell’Honduras.

Da Trastevere a Los Angeles, passando per Parigi per arrivare, infine, sulle spiagge dell’America Centrale: ecco chi è Vera Gemma.

Vera Gemma chi è: età, altezza, vita privata e profilo Instagram

Nome : Vera Gemma

: Vera Gemma Età : 50 anni

: 50 anni Luogo di nascita : Roma

: Roma Professione : attrice e scrittrice

: attrice e scrittrice Data di nascita : 4 luglio 1970

: 4 luglio 1970 Segno zodiacale : Cancro

: Cancro Altezza : –

: – Peso : –

: – Tatuaggi : –

: – Profilo Instagram ufficiale: @veragemma17

In coppia con Asia Argento, durante la loro breve partecipazione a Pechino Express, Vera Gemma è stata denominata una “figlia d’arte“.

Il motivo è presto detto: se il papà di Asia è il famosissimo regista Dario Argento, quello di Vera è Giuliano Gemma amatissimo attore italiano degli anni ’60 ed ’80 che ha lavorato anche con Woody Allen.

Vera è cresciuta a Trastevere insieme alla sorella ed ama profondamente la città di Roma: negli anni, però, ha scoperto quanto sia “pigra” la città ed ha deciso di girare il mondo.

Da Parigi a Los Angeles, Vera ha potuto esplorare il mondo mentre, nel frattempo, ha iniziato a lavorare come attrice.

Moltissime le sue collaborazioni con Dario Argento (ed è qui che ha conosciuto Asia con cui poi è nato uno splendido rapporto d’amicizia) anche se il suo mestiere d’attrice non l’ha portata a lavorare solo in Italia.

Vera, comunque, ha anche scritto numerosi libri ed ha partecipato al programma Pechino Express insieme ad Asia Argento anche se, purtroppo, le due si sono dovute ritirare prestissimo a causa di un incidente occorso ad Asia.

La partecipazione all’Isola dei Famosi 2021, per Gemma, rappresenta la possibilità di “riscattarsi” rispetto a tutti coloro che la considerano solo una “figlia di famosi”:

“Spero che L’Isola mi permetta di dimostrare che non sono una figlia di papà viziata, come pensa chi non mi conosce e guarda solo il mio cognome”

Chi è il compagno di Vera Gemma?

Vera Gemma si è sposata nel 2001 con un ex campione di kung-fu di nome Jamil.

L’abito per la sua cerimonia venne confezionato su misura ed era, a detta dello stilista, perfetto per Gemma: purtroppo, però, i due hanno divorziato qualche anno dopo.

Nel 2008, Vera Gemma ha incontrato Henry Harris, un musicista blues che sarebbe il padre di suo figlio Maximus.

Non si hanno ulteriori notizie, però, riguardo la loro storia sentimentale.

Quello che sappiamo oggi, secondo quanto riportato dal sito chiecosa, è che Vera Gemma è al momento fidanzata con un dj e producer di musica trap di nome Jeda.

Tra i due ci sarebbe una differenza d’età di quasi trent’anni!

L’incidente di Giuliano Gemma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17)

Nell’Ottobre del 2013, purtroppo, il papà di Vera, Giuliano Gemma, rimase vittima di un incidente stradale nelle strade di Cerveteri che gli costò la vita.

Giuliano Gemma si trovava alla guida della sua automobile, quando, ha incontrato sulla sua strada un altro veicolo che non è riuscito ad evitare.

Secondo quanto riportato da OcchioNotizie, Giuliano avrebbe sterzato nel tentativo di evitare una moto e, così facendo, avrebbe colpito l’altra macchina.

Il famoso attore, purtroppo, non è sopravvissuto all’impatto mentre tutti gli altri coinvolti sulla scena dell’incidente hanno riportato solo delle lievi ferite.

Per Gemma e per tutta la sua famiglia, la notizia della morte così improvvisa è stato un duro colpo.

Gemma ricorda spesso il padre sul suo profilo Instagram, postando foto inedite e parlando del loro splendido rapporto.