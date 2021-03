Scopriamo insieme chi è Francesca Lodo, ex amica di Belen Rodriguez e prossima concorrente de L’Isola dei famosi 2021.

Da “letterina” per il famosissimo programma Passaparola, condotto da Gerry Scotti, a naufraga per L’Isola dei Famosi.

Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla vita della modella, attrice, conduttrice e show-girl adesso influencer che un tempo era amica di Belen Rodriguez e che ha dovuto difendere la sua innocenza in tribunale.

Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Francesca Lodo chi è: età, altezza, origini e biografia

N ome: Francesca Lodo

Francesca Lodo Segno Zodiacale: Leone

Leone Età: 38 anni

38 anni Data di nascita: 1 Agosto 1982

1 Agosto 1982 Luogo di nascita: Cagliari

Cagliari Professione : showgirl, modella ed influencer

showgirl, modella ed influencer Altezza: 177 cm

177 cm Peso: 53 kg circa

53 kg circa Tatuaggi: –

– Profilo Instagram Ufficiale: @francesca.lodo

Nata a Cagliari ma cresciuta a Selargius, Francesca Lodo deve gran parte della sua fama alla sua partecipazione in qualità di “letterina” nel famoso programma Passaparola condotto da Gerry Scotti.

A soli diciassette anni Francesca aveva già deciso quale sarebbe stata la sua strada e quali passi doveva compiere per arrivare al successo: partecipò, infatti, a Miss Mondo insieme alla cugina Giorgia Palmas.

Ha partecipato, poi, a programmi e reality show seguitissimi come La Fattoria e Reality Game; come modella ha lavorato posando per alcuni calendari ed ha anche debuttato come attrice nel film Olè al fianco di Vincenzo Salemme e Massimo Boldi.

Dopo essere stata interrogata in merito agli eventi della vicenda giudiziaria “Vallettopoli”, Francesca ha abbandonato il mondo della televisione.

Adesso è una influencer amata e riconosciuta con più di 60.000 follower che la seguono ogni giorno; Francesca lavora con brand importanti e prossimamente la vedremo tornare sui nostri schermi grazie all’Isola dei Famosi.

Come se la caverà “contro” Angela Melillo, Roberto Ciufoli e lo youtuber Awed?

Francesca Lodo, Fabri Fibra e Miss Simpatia

Una storia curiosa è quella che lega Francesca Lodo al famoso rapper Fabri Fibra.

Negli anni, infatti, la loro relazione (o possibilità di un interesse romantico tra i due) è stato decisamente chiacchierato dai fan e dagli appassionati di gossip.

Il motivo per cui in molti erano convinti che tra i due ci fosse qualcosa è imputabile a Miss Simpatia, un personaggio che nel 2007 rilasciò un singolo diretto proprio a Fabri Fibra.

In molti credettero alla storia (in seguito smentita dalla diretta interessata) che Miss Simpatia fosse una ex fidanzata di Fabri Fibra, decisa a raccontare “la verità” su di lui.

Nel suo brano più famoso, quindi, Miss Simpatia cita Fabri Fibra e Francesca Lodo, facendo intendere che tra i due ci fosse qualcosa.

Come svelato poi dalla stessa cantante, la sua storia si trattava principalmente di una montatura, creata ad arte per farsi notare dal grande pubblico.

Miss Simpatia, però, avrebbe citato Francesca Lodo nel singolo a causa di un incontro avvenuto con il famoso rapper che non l’avrebbe degnata di grande attenzione e che, a quanto pare, stava per dedicare un singolo proprio alla Lodo invece.

Indispettita, quindi, Miss Simpatia avrebbe deciso di “svelare” la relazione tra i due: ma le prove, ancora oggi, mancano!

Ecco il pezzo della canzone di Miss Simpatia dedicato ai due:

“Fai tanto quello splendido che fa bella figura

Poi te le fai lo stesso anche se mettono paura

Basta che respiri e la vorresti sbattere

Hai per sigla doppia F? Allora fatti f*****e

Ti ho visto su Novella con Francesca Lodo”

La vicenda giudiziaria “Vallettopoli”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Lodo (@francesca.lodo)

Nel 2007, Francesca Lodo venne chiamata a testimoniare dal PM che si occupava delle indagini dell’inchiesta denominata “Vallettopoli“. Ad accostarla alla vicenda furono le dichiarazioni di BelenRodriguez (che ha recentemente condiviso le nuove foto della sua bambina Luna, visto che la show-girl è in dolce attesa del compagno Antonino Spinalbese).

La famosa show-girl argentina, infatti, fece il nome di Francesca Lodo riguardo ad alcune situazione limite che comprendevano anche l’uso di droga.

Al tempo, infatti, Francesca Lodo e Belen Rodriguez erano amiche ma questa situazione ha creato una frattura tra le due.

Francesca, poi, rilasciò una dichiarazione a riguardo, durante in un’intervista a Barbara D’Urso riportata dal sito chiecosa:

“Ho fatto uso di cocaina per gioco, non mi sono mai definita una cocainomane come mi hanno descritto. Ho sempre detto di aver fatto un errore“. Nonostante Francesca Lodo sia stata poi scagionata completamente dalla procura, per lei il processo ha determinato uno “stop” televisivo decisamente importante.

Dalle immagini emerse che non aveva commesso nessun reato ma questo non è bastato a sollevare lo stigma che coinvolse gran parte dei protagonisti di quella vicenda. Che le spiagge dell’Honduras rappresentino un modo per tornare… sulla cresta dell’onda?