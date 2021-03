Belen Rodriguez ha pubblicato alcune foto della sua ecografia. I fans hanno notato una particolare somiglianza con la mamma

Belen Rodriguez si avvicina sempre di più a diventare mamma per la seconda volta. La showgirl è infatti alla diciannovesima settimana di gravidanza: il pancione comincia a crescere e come tutte le donne aumentano anche i controlli per verificare le condizioni di salute della nascitura.

Proprio poche ore fa Belen si è recata in una clinica a svolgere i controlli di rito e anche una ecografia 3d che le ha permesso di vedere “da vicino” per la prima volta sua figlia Luna. All’appuntamento con i medici erano presenti il suo compagno, Antonino Spinalbanese, e anche il primo figlio della donna Santiago avuto dalla relazione con Stefano De Martino.

Ad accompagnare la visita ginecologica però c’erano anche tantissime persone da casa. Belen infatti ha voluto condividere questo momento con i suoi followers e ha postato varie storie che la ritraevano sdraiata sul lettino mentre i medici controllavano che la gravidanza procedesse senza problemi. Ricordiamo infatti che la stessa showgirl aveva raccontato di aver perso un bambino durante i primi mesi della sua relazione con Antonino.

L’ecografia di Belen Rodriguez: il particolare non sfugge ai fans

Belen ha ricevuto ottime notizie dai medici che le hanno confermato come la gravidanza stia procedendo senza particolari problemi. La donna si è detta emozionatissima e pronta a coccolare sua figlia Luna Marie: “Penso che la truccherò appena si potrà“. Anche Santiago sembra entusiasta di avere finalmente una sorellina.

Al termine dell’ecografia la showgirl ha condiviso una foto collage con i suoi followers che vi riproponiamo qui sopra. In alto lo scatto di Luna Marie, in basso un’immagine della Rodriguez da bambina.

La somiglianza è davvero evidentissima ed i fans della soubrette italo-argentina non hanno potuto evitare di notarlo. In questo caso vien proprio da dire, considerando la bellezza di Belen, che Luna potrà ritenersi fortunata se qualcuno un giorno le dirà: “Sei tale e quale a tua madre”.