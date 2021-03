Alex Zanardi sta lottando dopo il brutto incidente dello scorso anno. La sua vita sarà raccontata in una serie tv autorizzata dalla famiglia

Alex Zanardi continua a lottare dopo il brutto incidente riportato a giugno dello scorso anno, quando il campione paralimpico è stato travolto da un autotreno ed è rimasto in fin di vita. Lo sportivo, comunque, sta facendo tantissimi progressi e dopo vari interventi subiti è ora ricoverato all’ospedale di Padova.

Proprio un mesetto fa sua moglie Daniela aveva raccontato di come Alex stesse reagendo alla terapia e alle sollecitazioni dall’esterno. L’ex pilota di Formula Uno, infatti, è tornato a parlare e ad interagire con le altre persone: “È stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare, nessuno ci credeva”, le dichiarazioni della donna che continua ad assistere il marito in questo periodo difficile.

Ancora una volta Zanardi sta dando prova di grande forza: le sue condizioni sono in miglioramento, nonostante il percorso sia ancora lungo e complicato. Ma la sua grande volontà è davvero simbolo di ispirazione per tanti uomini, a tal punto che la sua vita sarà presto riproposta in una serie tv.

La serie tv su Alex Zanardi prosegue nonostante l’incidente

In realtà la serie tv su Zanardi era già in programma da tempo. I primi incontri tra il produttore Matteo Levi e lo sceneggiatore Andrea Porporati insieme ad Alex e la moglie Daniela risalgono alla fine del 2019 e all’inizio del 2020, poco prima dell’ultimo tragico incidente del campione.

Poi l’incredibile vicenda ha rischiato di vedere il progetto bloccato in partenza ma, a sorpresa, la famiglia di Zanardi ha deciso di non bloccare l’idea. La serie tv si farà, anche perchè come dichiarato dalla stessa Daniela “si va avanti perché avrebbe voluto così”.

Il progetto è davvero ambizioso, sono già avviati i contatti sia con la Rai che con Netflix ed il produttore Matteo Levi ha spiegato che non baderà a spese pur di raccontare questa storia fantastica. Per quanto riguarda l’attore che interpreterà Alex ancora non si sa nulla, anche se ovviamente la preferenza sarebbe per qualche artista italiano.

Dopo la serie tv su Roberto Baggio e quella su Francesco Totti dunque, un altro campione amatissimo dagli italiani è pronto ad essere protagonista anche in tv. Le riprese del progetto televisivo dovrebbero cominciare ad inizio 2022, sperando che la pandemia sia definitivamente un brutto ricordo. E chissà, magari per il primo ciak Alex Zanardi potrebbe essere in condizioni decisamente migliori.