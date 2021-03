Ascolti tv Auditel mercoledì 10 marzo: il biopic Rai su Nada conquista 5.6 milioni di telespettatori e il 23% di share

Vince Nada nei dati ascolti Auditel di mercoledì 10 marzo 2021. La fiction dedicata alla vita dell’artista, “La bambina che non voleva cantare”, conquista gli ascolti. Su Rai 1 la serie tv che racconta l’adolescenza e la storia personale e artistica della cantante, vince in mondo trionfale la serata degli ascolti. 5.581.926 milioni di telespettatori, con il 23,15% di share.

Un dato di tutto rispetto, che batte decisamente “Quo Vado?”, il film di e con Checco Zalone, che è andato in onda su Canale 5. Di fatto, la vita di Nada doppia ampiamente gli ascolti del film trasmesso da Mediaset, che è stato comunque un grande successo di pubblico, con il comico che resta molto amato e apprezzato dai telespettatori.

A vincere è la fiction “La bimba che non voleva cantare” che ha trattato temi delicati come il rapporto madre-figlia e la depressione. Nella classifica degli ascolti l’ultima puntata de “La Caserma”, il docu-reality di Rai 2 che ha conquistato 1.030.000 di spettatori con uno share del 4.4%. Non un grandioso risultato, per la verità. Buon risultato per un “classico” del mercoledì sera, con “Chi l’ha visto” che è stato seguito da 2.241.000 milioni di spettatori e uno share del 10.1%. Si tratta dei “fedelissimi” della storica trasmissione di Federica Sciarelli, che in sostanza non la “tradiscono” mai.

“Stasera Italia Speciale”, su Rete 4 conquista 611.000 spettatori, con uno share del 2.7%. La presenza della giornalista a Sanremo ha fatto da leggero traino alla sua trasmissione. Infine, “I mercenari” su Italia 1, film del 2014, ha messo davanti alla tv 1.242.000 spettatori con uno share del 5.4%. Infine il buon piazzamento di Tv8 con Italia’s Got Talent, che ha conquistato uno share del 5.2% con una media di 1.235.000 spettatori davanti la tv.