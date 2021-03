Can Yaman torna in tv: sarà presente nella nota serie in onda stasera, giovedì 11 marzo. In programma il finale di stagione della fiction

Stasera, giovedì 11 marzo, il famosissimo attore turco Can Yaman torna in tv, e sarà possibile vederlo sulla tv in chiaro. La sorpresa riguarda l’ultima puntata della fiction di grande successo di Rai 1, “Che Dio ci aiuti”, che chiude oggi la sua sesta stagione. La serie con Elena Sofia Ricci andrà in onda con gli ultimi due episodi, e tra gli attori presenti ci sarà anche il notissimo Can Yaman. L’attore turco, molto amato dalle donne, sarà la preziosa “guest star” dell’ultima puntata dell’amata serie. Negli scorsi appuntamenti si era visto anche Stefano De Martino, che aveva recitato nel ruolo di un giudice per una gara di ballo.

Can Yaman stasera a “Che dio ci aiuti”: il suo ruolo e cosa farà

L’attore è famosissimo non solo per la sua indiscutibile bellezza, ma anche perché è diventato il fidanzato di Diletta Leotta, altro personaggio famosissimo e apprezzato: stavolta dal pubblico maschile. L’attore turco, invece, questa sera parteciperà a un “cameo“, nel quale lascerà i protagonisti della serie a bocca aperta con la sua bellezza. Tra i personaggi più colpiti anche la giovane suora Azzurra.

Si tratterà, in sostanza, di una sorta di “prova” per testare la vocazione della giovane. Ma alla fine si scoprirà che si tratta soltanto di un equivoco tra lei, Suor Angela e Suor Costanza. Come andrà a finire? Non resta che scoprirlo questa sera, in prima serata su Rai 1: “Che dio ci aiuti” concluderà la sua stagione “in bellezza”. È il caso di dirlo.